グンゼの補整インナーで無理なく体型ケア♡年始に選びたい快適ライン

年末年始はおうち時間が増え、気づけば体型の変化を感じてしまうことも。そんな声を受けて、グンゼが公式Xで実施したアンケートでは、多くの人が年始に体型への意識を高めていることが明らかになりました。無理なダイエットよりも、日常生活の中で無理なく続けられるケアを求める方が多数派。そこで今回は、きごこちを大切にしながら自然にスタイルを整えてくれる、グンゼの補整インナーをご紹介します♡

年始に気になる体型意識を調査

グンゼが公式Xで行った年末年始明けの体型に関するアンケートでは、63％が「例年体型の変化を感じる」と回答。特に気になる部位は84％が「お腹」と答えました。

体型維持のために重視するポイントは「日常生活の中でできること」が70％と最多。

一方で、補整系インナーを日常的に使用していない方が半数以上という結果も見られ、締め付け感や選び方への不安がハードルになっていることが分かりました。

補整インナー選び4つのポイント

補整インナーは「なりたい姿」に合わせて選ぶことが大切。お腹、ヒップ、脇など悩みに応じてタイプを使い分けましょう。また、サイズは必ず自分に合ったものを選ぶことが重要です。

素材の伸縮性による補整力の違いもポイントで、初心者にはやさしく整えるタイプがおすすめ。さらに、長時間着用するものだからこそ、縫い目や素材に配慮した肌あたりの良さも欠かせません。

きごこち重視のグンゼ補整インナー

【キレイラボ】【ラクしてキュット】ブラトップ



価格:3,410円

オーガニックコットン使用の縫い目なし設計。360°伸びるパワーネットで脇や背中をすっきり整えます。

サイズ:M／L／LL（種類:スモークピンク／ロイヤルベージュ／チャコールグレー）

【ラクしてキュット】ロングガードル



価格:2,970円

1枚穿きOKでウエストまでしっかりフィット。立体モールドでヒップラインを美しく保ちます。

サイズ:M／L／LL（種類:スモークピンク／ロイヤルベージュ／チャコールグレー）

【Tuche】脇肉シェイプブラレット



価格:2,860円

ゴムなし設計で脇肉を自然にカバー。カットオフレースで洋服にひびきにくい一枚です。

サイズ:M／L／LL（種類:ブラック／クワイエットピーチ）

【Tuche】くびれくっきりガードル



価格:3,300円

骨盤サポート機能付きで、ぽっこりお腹と下半身をバランスよく補整します。

サイズ:M／L／LL（種類:グレー／ブラック／スイートベージュ）

【Ballelite】【MASH×GUNZE】ノットタイトブラレット



価格:3,960円

ノンワイヤーながらモールドカップで美バストをキープ。ひびきにくい設計です。

サイズ:M／L／LL（種類:ペールベージュ／チャコールグレー）

【Ballelite】【MASH×GUNZE】ヒップアップガードルショーツ

価格:2,970円

立ち姿を美しく見せる設計で、日常動作の中で自然にスタイルアップを叶えます。

サイズ:M／L（種類:ペールベージュ／チャコールグレー）

無理せず続ける体型ケア習慣

体型の変化が気になる年始こそ、毎日の生活に自然に溶け込むケアを取り入れてみませんか。グンゼの補整インナーは、締め付けすぎず快適なきごこちで、続けやすいのが魅力。

着るだけでシルエットが整い、気分まで前向きにしてくれます。無理なく、でもきちんと美しく。そんな理想を叶える一枚を、ぜひ日常に取り入れてみてください♪