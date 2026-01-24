阪神ＯＢでデイリースポーツ評論家の糸井嘉男スペシャルアンバサダー（ＳＡ、４４）が、２月１日からの春季キャンプに臨時コーチとして招聘（しょうへい）されることが２３日、分かった。来訪予定は第１クールの同３、４日と第２クールの同８、９日。昨春、昨秋キャンプに続く３度目の本格指導となり、２リーグ制以降では球団初の連覇を目指す選手たちに強力な援軍が加わる。

糸井ＳＡは、若手台頭を求める藤川監督の要請を快諾。今年は２軍にあたる具志川組の視察にも意欲を示しており、若手の成長を促す役目も期待される。計４日間に及ぶ“超人塾”の開講は、レギュラー奪取を誓う若手にとって絶好の機会。同ＳＡにとっても幅広く指導できる時間が生まれ、第２クールでは第１クールで指導した内容の習熟度を直接チェックできるメリットも生まれる。

初めて臨時コーチを務めたのは昨春キャンプ。クリケットバットとＮＰＢ球より重い“超人ボール”を持参して、近大の後輩・佐藤輝の成長を促したこともあった。その成果も出て、佐藤輝は昨季自己最多４０本塁打でリーグＭＶＰに輝いた。

続く昨秋キャンプでは１日限定の臨時コーチとしてチームに合流。自らと同じ投手から野手に転向した西純には「もっと大胆に振って」と助言を送り、打撃の方向性を伝えてきた。

１軍にあたる宜野座組にはドラフト２位の谷端、３年目の百崎や育成の嶋村らフレッシュな面々が名を連ねる。頭角を現す若虎の出現は、戦力底上げへの必須要素。２年連続の頂点と日本一奪還を目指す藤川阪神を、全力でサポートしていく。