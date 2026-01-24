阪神の木浪聖也内野手（３１）が２３日、大阪府内で行っていた自主トレを打ち上げた。前日２２日に１、２軍合同のスタッフ会議が開かれ、２月のキャンプは初の２軍にあたる具志川組スタートが決定。プロ８年目となるシーズンを前に、現在地を「受け止めて」再出発を誓う。オフは体のキレを出すために例年以上のハードトレーニング。“奪還ボディー”で目指すは３年連続の開幕ショート。「自分を信じて戦うだけ」とデイリースポーツ紙に思いを独白した。以下、木浪との一問一答。

◇ ◇

−このオフはどんな２カ月を過ごしたのか。

「この１月の練習に向けて、まずは体をつくる意味で瞬発の動きだったり、体幹だったり。あとは背中とかを中心に鍛えました」

−もう一度、トレーニングに重点を置いた。

「走ることはやっていました。打つ、投げるは自主トレの少し前くらいに本格的にやり始めた感じです。重視していたのはそっちの方。自主トレ前のオフ期間は、ちゃんと自分でできたなと思いますね」

−２２日にキャンプメンバー発表。受け止めは。

「そこがどうだからとか１軍、２軍というのは正直、関係ないと思っています。ただ場所が違うだけであって、意識というのは変わらないですね」

−あらためて２月はどんなキャンプにしたい。

「実戦も早いですし、守備も打撃もいろんなイメージをしてやってきました。いつでも行けるという準備は、もちろんできています。張り切りすぎてもダメだと思うので、ケガが一番気をつけなきゃいけないことだと思っています。あとはもう本当に今までやってきたので、それをただグラウンドで出すだけ」

−競争も激しいが、毎年のことでもある。

「競争しない人なんて１軍にはいない。競争というのは常にあるものであって、それが自分にプレッシャーを与えて力に変わるじゃないですけど、そうやってできるものだと。かと言って、そこ（競争）ばかり目がいくと良くないというのは分かっています」