将棋の第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）7番勝負は24日、京都市の伏見稲荷大社で第2局が始まる。前日の23日には藤井聡太王将（23）＝名人含む6冠＝と挑戦者・永瀬拓矢九段（33）が現地入り。対局場検分後は、22日に86歳で亡くなった棋士の加藤一二三さんへの思いをそれぞれ明かし、第2局へのモチベーションを高めた。前夜祭では加藤さんをしのび、黙とうをささげた。

王将戦第1局の連勝は初挑戦以来の5で止まった。23年度竜王戦以来のタイトル戦第1局の連勝も15で止まった。不穏な空気も漂う中、中11日で迎える第2局。先手番に移る藤井は「第1局では永瀬九段の攻めに強く返すことができなかった。読みを入れて、より積極的に強い手を選んでいけたら」と意気込みを語った。

前日、2016年12月のデビュー戦の相手である加藤さんの訃報が飛び込んできた。当時76歳だった加藤さんとの62歳差の対局は列島の注目を集めた。「将棋の純文学」の呼び名もある矢倉を長く愛し、実際に藤井にもぶつけてくる信念の棋士だった。

「悲しい気持ちとともに、矢倉を教わることができた。昼食休憩で指されたり、指し手を妥協なく選んでこられた。デビュー戦から貴重な機会を頂いた」

以来、藤井の棋士生活は10年目に突入。23年度王座戦で史上初の全8冠独占を果たし、現在も6冠を保持する順風満帆の棋士人生だが、実感は違う。

「ここ何年か試行錯誤で、取り組み方を探りながらというのが多くなっている」。苦悩の中、改めて「偉業」と感じるのが63年に及んだ現役生活だという。

「将棋に対する探究心を持ってこその偉業。そういう姿勢を見習っていきたい」。14歳7カ月でプロデビューし、77歳5カ月まで指し続けた。その最年少記録を14歳2カ月で更新した藤井だからこそ63年の重みをかみ締めていた。 （筒崎 嘉一）