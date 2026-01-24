ＷＥＳＴ．が２３日、東京・新宿の東急歌舞伎町シネシティ広場で、初のフリーライブを開催した。開始４５分前に緊急告知され、多くのファンが猛ダッシュで集結。約４０００人が詰めかける中、寒気を吹き飛ばす３０分間の熱いパフォーマンスで視線と歓声をさらった。

新宿を関西色に染め上げた。重岡大毅（３３）は「ＷＥＳＴ．って言います。デビューして１２年やってます」と律義にあいさつし、歌唱中にはステージ正面に見える、ＴＯＨＯシネマズ新宿の壁に描かれたゴジラを指さし「ゴジラやー」とおちゃめに反応。桐山照史（３６）は、周辺施設からのぞく人を見渡して「営業止めて一回こっち来うへん？」と呼びかけるなど、全体を巻き込んでいた。

ライブは初のデジタルシングル「愛執」と、この日発表した１２枚目のフルアルバム「唯一無二」（３月１０日発売）の発売を記念して実施。アルバムのリード曲で重岡が作詞・作曲した「これでいいのだ！」を初披露するなど６曲を熱唱した。終盤には、藤井流星（３２）のマイクの音が一瞬入らなくなるハプニングにも見舞われたが、圧巻のライブ力で沸かせていた。