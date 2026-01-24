衆院本会議場で笑顔を見せる菅元首相（中央）＝２３日、国会内

政界引退を決めた自民党の菅義偉元首相（衆院神奈川２区）は２３日の衆院本会議に臨んだ。解散により議員バッジを外し、１９８７年の横浜市議当選から４０年近くにわたる政治家人生に別れを告げた。後に続く議員に対し「次の世代にツケを残さない政治を」と信条としてきた財政健全化への思いを託している。

本会議場では野田聖子元総務相ら交流の深い議員からのあいさつを受け、隣席の麻生太郎自民副総裁と笑顔で言葉を交わした。閉会後は議事堂玄関まで追ってきた田村憲久元厚生労働相ら新型コロナ禍対策を共に進めた議員から握手と見送りを受け、感無量の表情で「ありがとう」と応じていた。

菅氏は首相在任中、不妊治療の保険適用に道筋をつける一方、高齢者医療の当事者負担増も並行して決断した。財政健全化路線を貫く目的だったが内閣支持率が伸び悩んだ一因とされる。引退表明後の神奈川新聞社の取材に菅氏は「財政にはバランスが必要だ。耳障りの良いことばかり言ってはいられない。決断してきたことへの悔いはない」と振り返り「後に続く政治家は勇気を持って信じる政策を訴えてほしい」と述べた。