¡ÚÂçÁêËÐ¡Û°ÂÀÄ¶Ó¤Î¡ÖÁÇ´é¡×¤òÉÕ¤±¿Í¤¬¾Ú¸À¡¡¶Ú¶âÆþ¤ê¤ÎàÁêËÐ¥ª¥¿¥¯á¡Ä¡ÖÀõ¹á»³¿ÆÊý¤Î¸½Ìò»þÂå¤¬¹¥¤¡×
à²£¹Ë¸õÊäá¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÁÇ´é¤È¤Ï¡½¡½¡£ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê£±£³ÆüÌÜ¡Ê£²£³Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢¿·Âç´Ø°ÂÀÄ¶Ó¡Ê£²£±¡á°Â¼£Àî¡Ë¤¬²£¹ËË¾ºÎ¶¡Ê£²£¶¡áÎ©Ï²¡Ë¤ò¾å¼êÅê¤²¤ÇÇË¤Ã¤Æ£±£±¾¡ÌÜ¡Ê£²ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡Áè¤¤¤ÎÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ò¥¡¼¥×¤·¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ã±ÆÈ¼ó°Ì¡©¡¡¤Þ¤À£²Æü¤¢¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£¿·Âç´Ø¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢£²£°£°£¶Ç¯²Æ¾ì½ê¤ÎÇòË²°ÊÍè£²£°Ç¯¤Ö¤ê¡£¤Þ¤¿¿·´ØÏÆ¡¢¿·Âç´Ø¤ÎÏ¢Â³£Ö¤È¤Ê¤ì¤ÐÁÐÍÕ»³°ÊÍè£¸£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µóÃ£À®¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¶å½£¾ì½ê¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¡¢º£¾ì½ê¤âÅÜ¤È¤¦¤ÎÀª¤¤¤ò¸«¤»¤ë¡£Æ±¤¸°ËÀª¥öÉÍ°ìÌç¤Ç¡¢¿·½½Î¾¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿£²£´Ç¯¶å½£¾ì½ê¤«¤éÉÕ¤±¿Í¤òÌ³¤á¤ë»°ÃÊÌÜ³¡Í¤ÇÏ¡Ê£²£µ¡áÀõ¹á»³¡Ë¤Ï¡¢¿·Âç´Ø¤Î¿ÍÊÁ¤ò¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£¡ÖÈÖÉÕ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢²£ÊÁ¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¿Í¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Çµ÷Î¥´¶¤¬¤Ê¤¤¤·ÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡£ÉÕ¤±¿Í¤äÉô²°¤Î¼ã¤¤½°¤Î¼èÁÈ¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¾ì½êÃæ¤Ë°ì½ï¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë»þ¤â°ÂÀÄ¶Ó¤«¤é¤½¤ÎÏÃ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½ä¶È´ü´ÖÃæ¤Ï´ðËÜÅª¤ËËèÆü¡¢°ì½ï¤ËÍ¼¿©¤ò¼è¤Ã¤¿¡£Âç´Ø¤ÎÂç¹¥Êª¤Ï¾Æ¤Æù¤Ç¡¢ºÇ½é¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤Çµí¥¿¥ó¡¢¥Ï¥é¥ß¡¢¥ß¥Î¡¢¥«¥ë¥Ó¤Ê¤É¤ò£µ¡¢£¶¿ÍÁ°Íê¤à¡£¡Ö½É¼Ë¤Î¶á¤¯¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê°û¿©Å¹¤òÄ´¤Ù¤Æ¡Øº£Æü¤Ï¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¤³¤³¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¿©»ö¡Ê¤Î²ñ·×¡Ë¤âÂç´Ø»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¹ë²÷¤Ê°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿·Âç´Ø¤Ï¶Ú¶âÆþ¤ê¤ÎàÁêËÐ¥ª¥¿¥¯á¤Ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£³¡Í¤ÇÏ¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¡Ê°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¡ËÆÃ¤ËÀÎ¤ÎÎÏ»Î¤¬¹¥¤¤ß¤¿¤¤¡£¡Ø°Â¼£Àî¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ°ÂÈþ¶Ó¡Ë¤â¹¥¤¤À¤±¤É¡¢Àõ¹á»³¿ÆÊý¡Ê¸µÂç´Ø³¡¹Ä¡Ë¤Î¸½Ìò»þÂå¤¬¹¥¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼ãµ®¤È¤«¤â¹¥¤¤Ç¡Ê¸µ²£¹Ë£³ÂåÌÜ¡Ë¼ãÇµ²Ö¤µ¤ó¡Ê²ÖÅÄ¸×¾å¤µ¤ó¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¡£
à¸¦µæÇ®¿´á¤Ç¼ÂÄ¾¤Ê¿·Âç´Ø¤¬¡¢£²¾ì½êÏ¢Â³£Ö¤ØÆÍ¤¿Ê¤à¡£