¡ÚÂîµå¡ÛÄ¥ËÜÈþÏÂ¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢£´Ï¢ÇÆ¤Ï¡ÖÁ´ÆüËÜ£´´§¡×¤Ø¤Î½ø¾Ï ¡ÖÁ´Éô¾¡¤Ä¤Ä¤â¤ê¡×¤È´Ø·¸¼Ô
¡¡Âè°ì´ØÌç¤ò¥¯¥ê¥¢¤À¡£Âîµå¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢£´ÆüÌÜ¡Ê£²£³Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÉô½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä¥ËÜÈþÏÂ¡Ê£±£·¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¾®±öÍªºÚ¡Ê£Ê£Ï£Ã¥¨¥ê¡¼¥È¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤ò£³¡½£±¤Ç²¼¤·¤Æ£´Ï¢ÇÆ¡£¸ÞÎØ£³Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ë¤ÎÀÐÀî²Â½ã¤µ¤ó°ÊÍè¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦¤òÃÎ¤ë¼¡À¤Âå¥¨¡¼¥¹¤Î´ÓÏ½¤ò¼¨¤·¤¿¡£Âè£²¥²¡¼¥à¤Ï£±£°¡½£±£²¤ÇÍî¤È¤¹¤â¡ÖÀµÄ¾¼«¿®¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ä¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£Âè£³¡¢£´¥²¡¼¥à¤ò¤¤Ã¤Á¤êÃ¥¤¤¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï°ìÈÌ¤ÎÉô½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ë¤â½Ð¾ì¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÉô½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï°ìÈÌ¤ÎÉô¤Î£µ¡¢£¶²óÀï¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢£¸¶¯Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£¡ÖÂÎÎÏÌÌ¤Ï·ë¹½¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤ÉÀµÄ¾Èè¤ì¤¿¡£Á´ÆüËÜÁ°¤Ï¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤¤Ä¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È£±Ç¯¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ´¶¤¸¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¤¬¡¢¶¯¤¤¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤Æ¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¥ËÜ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÉô¤È°ìÈÌ¤ÎÉô¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢£²£¹Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÎÉô¡Ê°¦ÃÎ¡¦¥¹¥«¥¤¥Û¡¼¥ëËÅÄ¡Ë¤Î½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Èº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤âÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¤¢¤ëÂîµå´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÄ¥ËÜÁª¼ê¤Ï£´´§¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÏÁ´Éô¾¡¤Ä¤Ä¤â¤ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ìÈÌ¤ÎÉô¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç½àÍ¥¾¡¡£²ù¤·¤µ¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤ØÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£