巨人の中山礼都外野手（２３）が２３日、Ｇ球場を訪れ理想の外野手に同じ愛知出身のイチロー氏を目標に掲げ、チームを引っ張る覚悟を示した。名前の由来でもある新ポジションを定位置とすべく、登録を今季から外野手に変更。「イチローさんはスピード、守備範囲、肩の強さ、どれを取っても超一流。そういう選手になれるように」。打撃はもちろん守備でもメジャーを席巻したレジェンドの名前を堂々と口にした。

５年目の昨季途中から外野に挑戦。遠投１１５メートルの強肩を生かし、セ・リーグの外野手でトップタイの６補殺を記録した。経験こそ浅いが阿部監督は「うちの外野手の中で一番守備範囲が広いデータも出ている」と信頼を寄せる。今オフは外野と内野の守備を並行して練習。「試合展開によって内野をやらないといけないこともある」。昨季、プロ初本塁打から７本をマークし、能力を開花させ始めた背番号４０はあらゆる事態を想定しながら、チームの主力への道を駆け上がろうとしている。

その打力のさらなる飛躍もレギュラー定着へ大きなカギを握る。「打球速度をどんどん上げていきたい」と、当面の目標を今オフにメジャー挑戦した岡本、村上らＮＰＢトップクラスに匹敵する平均１７０キロ超えに設定した。そのために土台である下半身のトレーニングを重点的に行い「打球速度もスイングスピードも、１年目と比べたら明らかに変わっている」と手応え。入団時から１０キロ増の体でパワーも追い求める。

今季はＦＡで加入した松本、キャベッジ、丸、佐々木らとの激しい外野手争いが予想される。昨季は自己最多１０３試合に出場して打率２割６分５厘、７本塁打、３２打点。今では右翼の筆頭候補に挙がるが慢心はない。「開幕から試合に出続けて、ガンガン打っていきたい。スタートからしっかり、自分らしさを出していけるように」。２年ぶりの優勝、１４年ぶりの日本一へ。「自覚を持たなければいけない年齢。『１軍の末っ子』を卒業して、引っ張っていく気持ちで臨みたい」。６年目を迎える若武者が、新たな巨人の未来を照らす。（加藤 翔平）

◆イチローの守備 ＮＰＢではゴールデン・グラブ賞を７年連続７度獲得（９４〜００年）。メジャー移籍後もゴールドグラブ賞を、１年目の０１年から１０年連続で獲得した。広い守備範囲から、マリナーズの本拠地であるセーフコ・フィールド（当時）の右翼が「エリア５１」と呼ばれ、０１年４月１１日・アスレチックス戦では右翼からの矢のような送球で三塁タッチアウトを奪い実況がこれを「レーザービーム」と表現。のちに強肩外野手の正確な送球を表す言葉として定着した。

◆昨季のセ・リーグ補殺数上位

〈１〉巨人・中山礼都 ６

〈１〉中日・上林誠知 ６

〈１〉ＤｅＮＡ・蝦名達夫 ６

〈４〉阪神・近本光司 ５

〈４〉阪神・森下翔太 ５