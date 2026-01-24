◆大相撲初場所１３日目（２３日、東京・両国国技館）

新大関・安青錦（２１）＝安治川＝が横綱・豊昇龍（２６）を上手投げで破り、２敗で単独トップを守った。豊昇龍には本割で４戦全勝。同一横綱に初顔合わせから４連勝は１９３１年１月場所で武蔵山が宮城山に記録して以来、９５年ぶりの快挙となった。自身２度目で、２００６年の白鵬以来の新大関優勝にも大きく前進。１差で追う関脇・霧島（２９）＝音羽山＝と西前頭４枚目・熱海富士（２３）＝伊勢ケ浜＝が１４日目に対戦するため、優勝決定は千秋楽まで持ち越された。

沸き立つ館内で、安青錦は小さく息を吐いた。豊昇龍との結びの一番。立ち合いでもろ差しを許しかけたが、前傾姿勢を保って両腕でおっつけるようにして我慢。頭を密着させて左前みつを引くと、最後は力強い上手投げで横綱を転がした。取組直後、支度部屋で息を荒らげながら「我慢できて良かった。いつも通り引かないことを意識した」と振り返った。大関昇進後初の結びで横綱戦にも「特に大関とかは気にしすぎないように。（結びは）やったことがある。やることは変わらないので、自分の相撲を意識した」と冷静だった。

この日の勝利で本割での対豊昇龍戦は、昨年の名古屋場所から４連勝（決定戦を含めると５連勝）。同一の横綱に初顔から４連勝は、１９３１年１月場所の武蔵山が横綱・宮城山に４連勝して以来９５年ぶり、昭和以降で２人目の快挙となった。さらに１１勝に白星を伸ばし、昨年春場所の新入幕から６場所連続で１１勝以上となった。

新たな代名詞が生まれようとしている。今場所は左まわしを引いてからの、力強い相撲内容が光る。この日も左まわしを引いてから、勝負を決めた。これまでは右四つを得意としてきたが、８６キロを誇る握力を生かした左四つについて師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）は、「今場所は左まわしがスムーズに取れている。左右どちらでも取れる」と“二刀流”に太鼓判。２１歳の新大関の進化が止まらない。

優勝争いでは２敗で単独トップを守ったが、「あと２日あるので、しっかり今まで通りやれたら」と冷静。土俵下の九重審判長（元大関・千代大海）は「完璧すぎる。主役は俺だというスイッチが入った」と称賛の言葉を並べた。１４日目はこれまで過去３戦全敗の横綱・大の里戦。八角理事長（元横綱・北勝海）も「そんなに甘くない」と語る。天敵を乗り越えた先に、２０年ぶりの新大関優勝が待っている。（大西 健太）

◆安青錦の今場所の記録

【達成済み記録】

▼新入幕からの連続２ケタ勝利 自身が持つ記録を６場所に更新（１２日目に達成）。

▼同一横綱に初顔から４連勝 １９３１年１月場所の武蔵山が横綱・宮城山に４連勝して以来９５年ぶり、昭和以降で２人目。

【達成を狙う記録】

▼新大関の優勝 ０６年夏場所の白鵬以来２０年ぶり、昭和以降７人目。

▼新関脇、新大関の２場所連続優勝 双葉山以来、８９年ぶり。