巨人外野争いで序列は高くないが…浅野翔吾は守備面の改善で一気に開花も　人気抜群でファンも逆襲期待

巨人・浅野翔吾外野手（２１）が２３日、年明けからの“隠密自主トレ”を終え、約１か月ぶりにＧ球場でパワーアップした姿を披露した。昨季終了時から５キロ増の体重９５キロと筋骨隆々の自己最高ボディーを完成させ、マシン打撃で豪快な打球を連発。キャッチボールでは安定したスローイングを見せ、課題だった送球面でも確かな進歩を示した。「今年、取り返さないと終わりと思っている」と並々ならぬ覚悟でプロ４年目の定位置奪取を目指す。

阿部監督は今オフ、浅野について「打つ打たないは別として守備ですよね」と話していた。送球、捕球に不安を抱え、安定して守れないようでは使いたくても使えない。そのことを本人に伝え、秋季キャンプでは失敗を恐れずチャレンジするよう熱血指導した。

高卒４年目の今季は勝負の年になる。ドラフト１位のスター候補であることは変わらないが「期待枠」として与えられるチャンスが年々、減っていくのも事実だ。中堅手候補として日本ハムから松本がＦＡ移籍。左翼はキャベッジが候補で、この２人が定着した場合は右翼が大激戦となる。

丸、若林、中山、佐々木、新人の皆川らがひしめく外野陣で現状の浅野の序列は高いとはいえず、はい上がる必要がある。ただ、３軍降格から飛び級１軍復帰で即本塁打など、何かやってくれそうなワクワク感がある。登場時の大歓声が示すように人気抜群でファンも逆襲を待っているだろう。

リーグ優勝した２４年、終盤のしびれる優勝争いで阿部監督が「将来のジャイアンツのことも考えて」と浅野を我慢強く起用したように期待値は高い。守備面の課題が克服できれば潜在能力が一気に開花する可能性は十分ある。（巨人担当キャップ・片岡 優帆）