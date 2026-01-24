広島は２３日、マツダスタジアム正面のグッズショップで２０２６年カープグッズの内見会を行い、デザイン変更を含めた新商品５５７点を含む８４０点をお披露目した。今回の目玉はミニ四駆（１９００円）。ダッシュ（奪首）１号と名付けられたコラボアイテムだ。大迫雄介商品販売部次長（３６）は「何年か前からやろうとしていたが、やっと今年実現できた。みんなに懐かしいと思ってもらえるコラボができた」と胸を張った。開幕ダッシュを決め、首位を奪う―。８年ぶりリーグＶを狙う球団の強い思いが表れた。

カープらしい珍グッズも登場した。「カープしょんべん小僧」（限定１０品、３万５０００円）。当初は反対意見もあったが、担当者の熱意が実り、商品化された。使用法は購入者の自由だが、鑑賞用を想定。ファンクラブ限定先行販売では売り上げ好調だという。

最高額は１３万２０００円の水沢ダウン（カープモデル）。２１年に即完売したアウターは、５年ぶりに限定５０品で用意された。選手にも人気で２年連続即完売のアメフト風シャツに加え、バスケ風ユニホーム、アイスホッケー風シャツも発売。３１日からマツダスタジアム正面グッズショップ、球団公式ホームページで販売が開始される。（直川 響）

※金額はすべて税込み。