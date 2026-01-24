第1局は振り駒の結果、永瀬が先手になり角換わり腰掛け銀に進んだ。谷川の予想通りで、永瀬が戦前「角換わり以外は木刀」と表現した発言に着目していた。

「まさに真剣勝負。加えて達人同士、真剣で向き合っていながらねじり合いになった。この2人でなければ100手以内で決着がついた可能性があります」。結果は永瀬の137手での勝利。初戦から、終盤まで優劣不明の熱戦になった。

「研究が行き届いていないと斬られたことすら分からないことが起こりうる戦型です。素晴らしい一局でした」。自身も得意戦法としただけに両者への賛辞を惜しまなかった。

勝負の岐路はどこだったか。97手目、永瀬が▲8二歩と飛車取りに叩いた場面。藤井はこれを受けずに△5九飛（A図）と永瀬王の背後へ打ち返して攻め合った。残り21分から16分を投入。寄せに絶対的評価を得る藤井の踏み込みだけに迫力があったが、結果的に良くなかった。△7一飛とひとまず受けてから攻め合うのが最善だった。

「（本譜のように）飛車を打ち込みたくなるところでしたが、ここでの永瀬九段の対応が正確でした。一見自然な手が疑問手になることはある。（永瀬が）自然な手が疑問手になるように誘導したようにも見えました」

△5九飛に対し、永瀬は▲6八金と寄り、以下△7一飛▲7二歩△同飛▲7三歩△8二飛▲5八金打とした。藤井の攻めの拠点4七馬を削ったことで永瀬王は5六への逃走ルートを確保した。

「永瀬九段は中、終盤で引けを取らなかった。事前に用意した作戦で勝ったのではなく、自信になると思います」。戦前までの対戦成績は永瀬の11勝32敗。加えてねじり合いは藤井のお家芸だった。

では、藤井はどうか。意外だったのが、49手目▲2四歩の永瀬の仕掛けを「認識不足だった」と振り返ったことだと言う。▲3五歩の突き捨てを入れた類型はあっただけに「藤井王将も最近いろんな戦型に取り組んでいる。今は（棋士で見解の分かれる）課題局面が多く、トップ棋士は大変です」。スタートダッシュに失敗したが「形勢自体苦しいと思っていたでしょうが、そこから混戦に持ち込んだのはさすが。勝率的に良くない後手で負けただけのこと」。進行によっては終盤まで研究が行き届く角換わり。両者だから実現した注目戦型でのねじり合いの再現を、第2局以降にも期待した。（構成・筒崎 嘉一）