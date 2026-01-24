「まじでサッカー選手なの？」スイス代表のブロンド女子がパリコレで魅せた“ワールドクラスの美貌”に脚光！「なんて綺麗な両脚」「セレブ感がすごい」
スイス女子代表FWで、英メディアが“世界一セクシーなフットボーラー”と評するアリシャ・レーマンが公式インスタグラムを更新。パリのファッションショーで撮影された複数の画像を掲載し、その自慢の美貌とスタイルを惜しげもなく披露した。
インスタ・フォロワー数が1594万を誇るインフルエンサーはこの日、世界的ファッションブランド「アミリ」のパリコレに登場。代名詞であるブロンドヘアをなびかせ、黒のインナーにヒョウ柄のジャケット＆ミニスカを合わせたコーデで着飾り、鍛え上げられたカモシカのように美しい両脚を披露した。
もはやハリウッドスターか大物アーティストの雰囲気さえ醸し出しているレーマン。画像をチェックしたファン＆フォロワーからはさっそく賛辞が殺到した。「ますます美しくなってるね」「君はまじでサッカー選手なの？」「なんて綺麗な両脚だろう」「セレブ感がすごい」「フットボーラーとしても一流だからすごいよ」「ランウェイを歩いてほしかったな」などなど、コメント欄は活況を呈している。
前日の22日、レーマンはイングランド女子リーグ（WSL）のレスター・シティ・ウィメンと２年半の契約を結んだことを報告し、およそ１年半ぶりとなるWSL復帰を果たしたばかり。さらにその前日の21日はレーマンの27歳の誕生日で、インスタグラム上で新恋人の存在を明かして話題を呼んだ。お相手は英国の人気リアリティー番組「ラブ・アイランド」で有名なＴＶタレント、モンテル・マッケンジーで、サッカーのセミプロ選手でもある。
天真爛漫なキャラクターで、突然ランジェリーショットを公開するなどトピックにも事欠かないだけに、英メディアにとっては格好のタレントの帰還。かつてはブラジル代表のMFドウグラス・ルイス（ノッティンガム）と長らく恋人関係だったが、昨年夏に２度目の破局が大々的に欧州メディアで報じられた。当面は新天地レスターでの活躍はもちろん、マッケンジーとの熱いロマンスが大きな注目を集めそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
