タレントのギャル曽根（40）が21日深夜放送の日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合!!〜」(水曜後11・59）にゲスト出演。大食い大会に出ていた時のギャラ事情を明かした。

ギャル曽根は「大食い大会自体はギャラが出ないんですよ。1週間拘束されるんですけど、ギャラがゼロなんです。優勝賞金だけ」と明かした。

当時からギャル曽根のことをよく知っているかつてフードファイターとして活躍、現在はタレントとして活動するジャイアント白田がVTR出演し、よく愚痴っていたと暴露されると「ギャラ払っていないんだから、私タレントとして出なくていいでしょう。っていうので、葛藤があって、いろいろ愚痴っていたと思います」と吐露。

さらに「優勝しないと賞金がもらえないんで、ただ7日間遊びに行っただけなんです」ということになる。だが、ギャル曽根は事務所に所属したタレントのため「タレントなんだからしっかりやりなさいよって、結構スタッフさんから言われたりするんで、なんで私がそんなこと言われないといけないんだ、みたいなのはありました」と説明していた。