沖縄キャンプ12日目を迎えた北海道コンサドーレ札幌

午後練習では約30分にわたりセットプレーの確認を初めて行いました。

その後の11対11でもセットプレー時の選手の立ち位置を入念に確認。

チームは25日にG大阪とのトレーニングマッチ、2月1日に大分とのプレシーズンマッチと開幕までの

実戦は残り2試合。約2週間後に迫った新シーズンの開幕へ、沖縄キャンプの”仕上げ”に入ります。

唯野 鶴眞選手 インタビュー

Q.ここまで約2週間のキャンプを過ごして

A.2部練習など初めての事が多いですが慣れてきたかなと思います。最初の1週間は疲れも感じて疲労感がありながらずっと練習していたが2週目に入ってからは疲労も抜けていい練習ができていると思います。



Q.FC琉球戦を振り返って

A.率直にめちゃくちゃ楽しくてサッカーをやっている時間が。45分の半分しか出ていないですけど目標にしていたトップチームの試合に出られたことが一番嬉しいし無失点で終われた事は今後の自分のキャリアにも繋がってくると思うのでいい一歩を踏み出せたかなと思います。



Q.菅野・高木・田川と経験豊富な選手が揃っている 一緒に練習して感じる事

A.練習中のプレーは本当にトップレベルだなと思うし失点が続いたとしてもブレないメンタルなどは

僕はまだまだ（テンションが）落ちちゃう事もあるし矢印を自分以外に向けちゃう事もあるのでそこの

メンタルとか厳しさは見習う必要があると思っています。キャッチ一つでも難しくても簡単なシュートでも一発でキャッチするところだったり準備の速さや自分への矢印の向け方などは本当に勉強になります。



Q.今シーズンどんな1年半にしたいか

A.年齢的にもキャリア的にも一番下なので先輩方の私生活やプレー面を吸収しつつ自分のプレースタイルや強みを試合で発揮できるように先ずは試合に絡めるように頑張りたいと思います。