【発達障害】小学校で仲間外れにされる高学年の娘から「SOS」!?ADHD疑惑の娘に悩む母親【著者に聞いた】
早乃あかり(@akari238ffm)さんはブログで『娘のADHD疑惑・検査診断していない理由』という作品を連載中。本作はご自身の子育ての実体験をもとに描かれているという。今回は本作の18〜22話までをお届けするとともに、著者に「検査受けようか」と娘に話したときのお気持ちなどについてもインタビューした。
けれど、先生からは「毎日友達と楽しく過ごしていますよ」などと笑顔で言われ、特に問題はなさそうだ。家に帰って再びサユミと話すが、「でもすぐサユミの側から離れるんだよ」などと言い出す。どうやらサユミの仲良しグループは5人で、サユミが余ってしまうとのことだ。
さらに先生の前だとみんな普通に接してくれるけど、先生がいなくなるとみんなサユミから離れるようだ。その話を聞いて、早乃あかりさんは以前ネットで見かけた「発達障害の人はその特性で人間関係がうまくいかないことがある」という文章を思い出す。
サユミはいつも休み時間に1人でいたり、1人で帰ることがつらいことも打ち明けた。早乃あかりさんはサユミからそんな話を聞いて、昔はずっと友達が横にいるような子だった、どんな友達とも仲良くしていたサユミの姿を思い出す。
早乃あかりさんは「自分で気づいていないだけなのかなって」という言葉が引っ掛かり、サユミに「検査受けようか」と告げる。弟のリクが前に受けた発達障害の検査で、後日リクがお世話になっている病院に相談するのであった。
--担任の先生からサユミちゃんが「毎日友達と楽しく過ごしていますよ」と聞いて、早乃あかりさんはどう思われましたか？
表向きには楽しそうにしているけれど、実際は無理をしているのではないかなと思いました。あまり楽しそうでない態度を出すと、周りの雰囲気が悪くなると感じて、気をつかっていたのではないかとも思いました。
--サユミちゃんに「検査受けようか」と話したときのお気持ちについて、お聞かせください。
サユミがどう受け取るかな、「どうして？」と思われるかな、と少し不安でした。もしマイナスな意味に受け取られてしまったらどうしよう、という気持ちもありました。
果たして、サユミちゃんは検査でどんな結果が出るのだろうか…？早乃あかりさんはほかにも数多くの作品を描いているので、興味がある方はこの機会にぜひ一度読んでみて！
取材協力：早乃あかり(@akari238ffm)
