¡¡ºòÇ¯12·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¿®Âç¼ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÆæ¤Î¥Ð¥¹¥±½÷»Ò¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£½÷Í¥¤ÎÃæÀîÍÛ°ª¡Ê¤Ò¤Þ¤ê¡¢15¡Ë¤Ç¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¿·¿Í¡£º£²ó¤ÎCM¤¬½é»Å»ö¤Ç¡ÖÍ§Ã£¤«¤é¡È²Ä°¦¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡×¤È¤¢¤É¤±¤Ê¤¤¾Ð´é¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡¾®2¤Ç»Ï¤á¤¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤¬ÆÃµ»¡£CM¤Ç¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·Îý½¬¤ËÂÇ¤Á¹þ¤àÁª¼ê¤ò±é¤¸¤¿¡£±éµ»·Ð¸³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊª¤ª¤¸¤»¤º¤Ë»£±Æ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô½Ð¿È¡£2024Ç¯¤ËÃæ³Ø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇÅìµþ¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢¸½ºß¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ìò¼Ô¤Ê¤é²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤³¤Î»Å»ö¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È½÷Í¥¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£º£½Õ¤«¤é¾åµþ¤·³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¡£´û¤ËÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¤Î½Ð±é¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö¡ÊÆ´¤ì¤Î¡Ë¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸«¤ë¿Í¤Ë¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¹â¤é¤«¤ËÌ´¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊµÈß·¡¡ÎÝ¡Ë