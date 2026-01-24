¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡ºòµ¨¡¢J3¾¾ËÜ¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤Ç¿·³ã¤ò½é¤á¤Æ½Ð¤¿±í»Ô½Ð¿È¤ÎMFÀÐ»³ÀÄ¶õ¡Ê19¡Ë¤Ï¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼Àº¿À¤ò¿È¤ËÉÕ¤±µ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¡Ö¾ï¤Ë¡Ê»î¹ç¤Ë¡Ë½ÐÂ³¤±¤Ê¤¤¤ÈÁª¼ê¤Î²ÁÃÍ¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£°ì»þ¤Îµ±¤­¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï·ë²Ì¤òµá¤á¤ÆÀï¤¤Â³¤±¤ë¡£

¡¡¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¡×¤È°ÜÀÒ¤·¤¿¾¾ËÜ¤Ç¤Ï½øÈ×¤³¤½¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç½ÐÈÖ¤òÆÀ¤¿¤¬¡¢²Æ°Ê¹ß¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°¤¬Â³¤­¡¢½Ð¾ì¤Ï9»î¹ç¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Á°Àþ¤Ø¤ÎÈô¤Ó½Ð¤·¤ä¥­¡¼¥×ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤«¤é¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥³¡¼¥Á¿Ø¤ÎÉ¾²Á¤Ï°Û¤Ê¤ê¡ÖµÞ¤Ë³°¤µ¤ì¡¢Æñ¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£

¡¡Áª¼ê¤¬»ØÆ³¼Ô¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£ÄË´¶¤·¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë·ë²Ì¤Î½ÅÍ×À­¤À¡£¡Ö¿ô»ú¤Ï¡È¤³¤¤¤Ä¤Ï³°¤»¤Ê¤¤¡É¤È»×¤ï¤»¤ë°ì¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¡×¡£¾å¤Ø¤Ï¤¤¾å¤¬¤í¤¦¤È¥®¥é¥®¥é¤·¤¿Áª¼ê¤Ð¤«¤ê¤ÎJ3¤ò·Ð¸³¤·¡¢ìÅÍß¤µ¤âÁý¤·¤¿¡£

¡¡µÜºê¥­¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¹¶·âÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç»È¤ï¤ì¡¢21Æü¤ÎJ2»³·Á¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ë¤â·è¤á¤¿¡£¡Ö°ìÆü¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¥·¡¼¥ó¤ò°ì¤Ä¤Ï»Ä¤½¤¦¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£À¸¤­»Ä¤ê¤ò·ü¤±¤Æ¡¢ËèÆü¤¬¾¡Éé¤À¡£¡ÊÀ¾´¬¡¡¸­²ð¡Ë

¡¡¡þÀÐ»³¡¡ÀÄ¶õ¡Ê¤¤¤·¤ä¤Þ¡¦¤¢¤ª¤¾¤é¡Ë2006Ç¯¡ÊÊ¿18¡Ë1·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿·³ã¸©±í»Ô½Ð¿È¤Î19ºÐ¡£¿·³ãU¡½15¡½Æ±U¡½18¡£24Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¾º³Ê¡£Æ±Ç¯¤Ï2»î¹ç½Ð¾ì¡£¥Ü¥é¥ó¥Á¡¢¥È¥Ã¥×²¼¤¬¼çÀï¾ì¡£ÂçÃÝÍ¥¿´¤Ï¿·³ãU¡½15¤«¤é¤ÎÆ±´ü¡£1¥á¡¼¥È¥ë70¡¢65¥­¥í¡£Íø¤­Â­¤Ï±¦¡£