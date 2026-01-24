【月刊中村俊輔 1月号】6月11日の開幕までいよいよ半年を切った26年W杯北中米大会。出場国が32から48に拡大され、計104試合が行われる注目の今大会に向け、2度のW杯出場を誇る元日本代表MF中村俊輔氏（47）が、「バロンドール（世界最優秀選手）級」と推す注目選手とは？注目国についても語った。（取材・構成 垣内 一之）

W杯で注目する選手を聞くと、俊輔氏は間髪入れず「パリ・サンジェルマン（パリSG）のMFビティーニャだね」と答え、こう続けた。「バロンドール級だと思う。新しいタイプのボランチ（アンカー）。今もずっと見ているよ」

金に輝くサッカーボールのトロフィーを指すバロンドールとは、サッカー専門誌フランス・フットボールが選定する世界最優秀選手のこと。08年からは4度の例外を除き、アルゼンチン代表FWメッシ（38＝マイアミ）、ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド（40＝アルナスル）が独占してきた最高峰の名誉だ。その賞に値すると評価したのが、ポルトガル代表のビティーニャ。

ではその凄さとは？

「普通アンカーの選手って、元スペイン代表のMFブスケツ（マイアミ）もそうだったけど、センターレーン（ピッチを縦に5分割したうちの真ん中のエリア）から出ない感じなんだけど、彼は出まくるんだよね。ちょっと、凄い運動量だよ」

もちろん、運動量だけではない。

「ある一定の場所にとどまらず、ボールがある三角形に必ず顔を出している。それでサイドを変えたり、左インサイドハーフのスペイン代表MFファビアン・ルイスや、1トップが下がってきたりしてボールを回している。そのローテーション（選手のポジションの入れ替え）が、普通は右回りとかでやるけど、いろんなポジション、いろんなローテーションがあるから、相手はつかまえられないんだよね。だからパリSGは強い」

一方、注目チームについては、やはりあの国を挙げた。「メッシは出られそうだよね！本当に今回が最後のW杯なんじゃない？そうなったら、アルゼンチン的にも優勝した前回大会同様に、“メッシのために！”って、チームが一つにまとまると思う。あとはフランスは堅いかな。1次リーグで2連勝したら、ターンオーバーできるぐらいの層の厚さがある。あとはイングランド。若いけどサカ（アーセナル）、ベリンガム（Rマドリード）らは前回大会に出て、経験を積んでいる。計算できるよね」。森保ジャパンが優勝を目標に掲げる今大会。俊輔氏も開幕を心待ちにしているようだ。