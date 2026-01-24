衆院が２３日に解散となったことで、税制改正の関連法案や赤字国債の発行を認める特例公債法案が年度内に成立するかどうかが不透明になっている。

自動車の取得時にかかる税や軽油引取税の暫定税率の廃止が先送りされれば、国民生活に影響が出る恐れがある。（折田唯、土居宏之）

再可決への壁

政府は例年、２月上旬ごろに税制改正の関連法案を国会に提出し、３月末までに成立させている。新年度の４月から変更になる内容が含まれているためだ。

今回の法案には、購入する車の環境性能などに応じて最大３％が課税される「環境性能割」を３月末で廃止することを盛り込む方針だが、年度内に成立しなければ、４月以降も維持される可能性がある。

４月１日に廃止する予定の、軽油引取税に上乗せされている暫定税率（１リットルあたり１７・１円）も影響を受ける。土地の所有権を移す際に納める登録免許税の軽減措置や、海外から輸入する農産物など約４００品目の関税を低減する暫定税率の延長も対象となる。

政府は税制の関連法案を優先して審議するよう呼びかける方針だが、当初賛成する意向を示していた国民民主党は解散により態度を硬化させている。

予算案は衆院の議決が優先されるが、税制改正関連法案などは参院で否決された場合、衆院での再可決には３分の２以上の賛成が必要だ。参院で野党の協力を得るか、衆院で与党が議席数を大幅に伸ばさなければ法案の成立が難しくなる。

２００８年にはガソリンの暫定税率の延長を盛り込んだ税制関連法案が年度内に成立せず、ガソリン価格の急落で給油所に大行列ができ、混乱に陥ったこともある。片山財務相は２３日の閣議後記者会見で「税制は国民生活にも企業活動にも色々な形で影響を与える。年度内成立に向け、国会の審議で最大限の説明と誠意を尽くす」と述べた。

執行の抑制

予算を円滑に執行するための、赤字国債の発行にも黄信号がともる。現行の特例公債法案で発行が認められているのは２５年度末までで、政府は５年間延長する改正案を提出する。

特例公債法案はかつて毎年度の更新が必要で、衆参の多数派が異なる「ねじれ国会」下では、与野党の駆け引きの材料になった。

民主党政権時代の１２年には１１月まで成立がずれ込み、政府は２か月以上、戦後初となる予算執行の抑制を強いられた。これを受けて、民主党政権は法案の期限を４年に延長。自民党の政権復帰後は５年に拡大した。

高市政権の積極財政への警戒感から、債券市場では金利が上昇している。国民民主の玉木代表は「期限を１年に縮めることで、マーケットの信認が高まるのであれば、見直しも積極的に提案していく」と話す。

所得税の課税が始まる「年収の壁」引き上げなど主張した政策が与党に受け入れられたことで、国民民主は当初、法案成立に協力する姿勢を示していた。与党幹部の一人は「予算も税法も特例公債法も通る状況だったのに、なぜ解散なのか」と嘆いた。