◆卓球 全日本選手権第４日（２３日、東京体育館）

高校２年以下のジュニア女子で、ラストイヤーの張本美和（１７）＝木下グループ＝が史上２人目の４連覇を飾った。決勝で小塩悠菜（１７）＝ＪＯＣエリートアカデミー＝を３―１で下し、２００７年〜１０年の石川佳純以来、１６年ぶりの快挙を達成した。この日は計５勝して、一般の部でも８強入り。年少３位で初の全日本制覇を果たせば、１９８８年の佐藤利香以来、３７大会ぶり２人目の“２冠”となる。ジュニア男子は川上流星（１６）＝神奈川・星槎国際高横浜＝が初制覇した。

重圧から解き放たれた張本美が、頬を緩めて両拳を突き上げた。１０歳から８度出てきたジュニアの部はラストイヤーで男女を通じて１０年の石川以来、２人目の４連覇。左手で「４」の数字をつくり、快挙をかみ締めた。「ラスト１年で負けて終わりたくない気持ちが強かった。優勝できてうれしい。尊敬する石川さんと記録で並べたことも、すごくうれしい」と声を弾ませた。

決勝は中学２年で初Ｖ時と同じ小塩との対戦。第２ゲーム（Ｇ）で一般の部と合わせて今大会７試合目で初めてゲームを失った。小塩がサーブを変え、「打ち急いだ」とレシーブが甘くなった。ただ、張本美の表情は１ミリも変わらない。国際舞台で強豪・中国を相手に良くも悪くもメンタルを一定に保つ力を培った１７歳は、１―１の第３Ｇは「２Ｇ目のことは考えなかった」と即修正。コースに変化を利かすラリーに持ち込んで上回った。「一年、一年皆が強くなる。その中で勝ち続けることは難しい。価値がある」と、ジュニアの部の“ベテラン”は連覇の意義を説いた。

ここ３年、大会前に走り込みをルーチンにしてきた。体重調整に加え「体力は自信があった」と、初出場時から今年もシングルス２種目出場を決めた。出場初日の２２日に一般の部と合わせて４、この日は５試合をこなした。ジュニアの表彰式から約１５分後、急いで着替えて一般の部５回戦に出場。さすがの体力自慢も一般２試合のゲーム間は顔を真っ赤にし、イスに座るなどして乗り越えて、「少し疲れた」と苦笑いした。

ジュニア“卒業Ｖ”で８８年の佐藤利香以来、３７大会ぶり２人目の一般との２種目制覇に前進した。一般の部では直近２大会決勝で３連覇した早田ひな（日本生命）に完敗し、ともに悔し涙の準Ｖだった。２４日はコーチで父・宇さんの５６歳の誕生日。「優勝というお金では買えないプレゼントをできるように頑張る」。“三度目の正直”で悲願をかなえる。（宮下 京香）