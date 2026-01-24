巨人・浅野翔吾外野手（２１）が２３日、年明けからの“隠密自主トレ”を終え、約１か月ぶりにＧ球場でパワーアップした姿を披露した。昨季終了時から５キロ増の体重９５キロと筋骨隆々の自己最高ボディーを完成させ、マシン打撃で豪快な打球を連発。キャッチボールでは安定したスローイングを見せ、課題だった送球面でも確かな進歩を示した。「今年、取り返さないと終わりと思っている」と並々ならぬ覚悟でプロ４年目の定位置奪取を目指す。

春季キャンプ目前で慌ただしく動くＧ球場の誰もが、１か月ぶりに姿を見せた浅野の変化を感じ取っていた。年明け初めて室内練習場に登場。選手や関係者にあいさつ回りすると「シルエットごつくなった？」「キリっとしたな」と口々に声をかけられた。２週間以上もの間「どこかで誰かと」行ってきた“隠密自主トレ”の成果が、徐々にベールを脱いだ。

体が変わった。練習前に球団パーカを脱ぐと、胸板、肩回りがパンパンに膨れ上がった黒いアンダーシャツがあらわになった。「トレーニングをしっかりやってきました」。自主トレ期間中は連日、午前中の約３時間をウェートトレに充て、体重は５キロ増の９５キロに到達。２０％以下の体脂肪率はそのままに、逆三角形の自己最高ボディーを手に入れた。

送球が変わった。練習冒頭で声をかけられた丸とキャッチボール。塁間の距離で丁寧に送球動作を確認し、２０〜３０メートルと伸びても胸元に届く送球の精度は変わらなかった。昨季は送球難に苦しんだが「これじゃないかというのが見つかってきていた」と阿部監督ら首脳陣からヒントをもらったのが１１月の秋季キャンプ。捕球からの足の運びなどの宿題を自主トレで消化し「投げる怖さがだいぶ減りました。あとは実戦で周りに見られているなかでどれだけできるか。練習の通り、自信をもって投げていけたら」と確かな手応えをつかんで春季キャンプに臨む。

変わらなかった決意がある。昨季は右手首骨折の影響もあり出場２９試合で打率１割８分７厘、２本塁打、８打点。開幕前はレギュラーの有力候補に挙がっていた中で、不完全燃焼の１年となった。「本当に悔しい思いをした分、今年は取り返さないと終わりだと思っている。初心に戻って、ガツガツがむしゃらにやっていきたい」。中田翔、岡本和真、鈴木誠也ら名だたる右の大打者が大ブレイクした高卒４年目のシーズンへ、不退転の決意で臨む。

練習の締めに行ったマシン打撃では鋭い打球を連発。送球難が改善の兆しを見せたことで「ストレスも軽減して、打球もだいぶ飛ぶようになりました」。迷いを吹っ切れたことが、打撃にも好循環を生んでいる。２月１日の球春到来、キャンプインに向け、準備は整った。特大のポテンシャルを開花させ、一気にスターダムを駆け上がる。（内田 拓希）