【昴と彗星ファンが集結】“ゴッドアーム”に憧れて ホンダ・S2000（AP1）【みんなのクルマ】
『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。
イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。
今回の撮影会場は、東京都江東区のA PIT オートバックス東雲。『頭文字D』『MFゴースト』に続く、しげの秀一氏の新連載漫画『昴と彗星（すばるとすばる）』をテーマにした「第69回モーニングミーティング」です。作中に登場する車種を対象としたミーティングで、会場には約50台もの車両とオーナーが集まる原作愛にあふれた1日となりました。
それでは各車両とオーナーさんのこだわりを紹介していきましょう！
オーナーのプロフィール
お名前：よっしーさん（X：＠y0ssiensis Instagram：yossiensis）
年齢：30代
車両名：ホンダ・S2000
型式：AP1
年式：1999年
所有歴：10年
主な使用シーン：ドライブ
現在の愛車を選んだ「最大の理由」は？
「アニメ『頭文字D』を幼稚園児のころに見始めて、そこからクルマが好きになりました。FD3Sが好きだったんですが中学生のころに4thStageが始まり、作中最強格のキャラ・城島俊也の愛機としてS2000が登場したんです。
それまで単なるオープンカーとしか思っていなかったのですが、アニメを見てイメージが変わました。数年後、大学時代に縁あって親族の知り合いからこのS2000を譲り受けることができました」
愛車のお気に入りポイントは？
「S2000は市販車なのにエンジンが9,000rpmまで回るし、足まわりも特殊。走りに全振りされたクルマです。だから『クルマを乗り手に合わせる』のではなく『乗り手の方がクルマにシンクロするように操る』ことが大切なんだと気づかせてくれました。
クルマが好き、運転が好きな人にはドンピシャにハマるクルマだと思います」
お気に入りパーツはここ！
外装
「20th Anniversaryのバンパーに換装しています。ノーマルのスタイルをくずさないフォルムが気に入っています」
内装
「土屋圭市さんと鈴木亜久里監督にサインを書いていただきました」
エンジン関連
「エンジンは10年以内にオーバーホールしたいです」
足まわり
これからやってみたいカスタム、気になるブランドは？
「ノーマルをちゃんと乗りこなせるようになりたいです。クルマをあちこちイジってばかりでは自分が先に進めない気がするからです。S2000はノーマルの完成度が120点のクルマなので、とくにそう感じます。
カスタムよりも、今は16万㎞走ってヘタったボディや足、ミッション、エンジンなどをリフレッシュさせてあげたいですね」
あなたにとって「クルマ」とは？
「ドライビングの良し悪しを正直に教えてくれる、映し鏡だと思っています」
テーマ：「漫画 昴と彗星」登場車種
2025年11月16日（日）、A PITオートバックス東雲で開催された「第69回モーニングミーティング テーマ : 漫画 “昴と彗星” 登場車種」は、同作に登場するトヨタ・86やスバル・BRZを中心とした車両オーナーを対象とした朝限定のミーティングです。
最新作『昴と彗星』だけでなく、『MFゴースト』や『頭文字D』に登場する車種も大勢集まり、マンガやアニメの話題で大いに盛り上がりました。
同店では、旧車や特定車種のオーナーズミーティングを定期的に実施しているので、気になる人はA PITオートバックス東雲の公式サイトを要チェック！
開催場所：A PIT AUTOBACS SHINONOME（〒135-0062 東京都江東区東雲2-7-20）
※今後のイベントの詳細と予定はこちらでチェック！