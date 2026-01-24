オリックス・九里亜蓮投手（３４）が２３日、３月のＷＢＣに初出場する若月健矢捕手（３０）を「助太刀」した。２０日に要望されていたライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）を引き受け、大阪・舞洲近くのシティ信用金庫スタジアムで登板。気温５度の寒空も問題にせず、約１００球を投げ込み、超速仕上げを目指す後輩をアシストした。

「きれいな真っすぐの投手は少ないと思うので」と事前に伝えながら投げたのは直球、ツーシーム、カットボールの３球種。少しでも国際大会の「動く球」をイメージしてもらおうと、精いっぱいの工夫を凝らした。力感は６割程度でも、若月にとっては貴重な実戦の機会。バットも２本折り「捕っている時よりも打ちづらさを感じました」とうれしい言葉をもらった。

日の丸への思いは人一倍持っている。ある時、亜大の先輩でもある井端監督に「打撃投手で連れて行ってください」とアピールしたほどだ。広島からＦＡ移籍初年度だった２５年はチーム最多の１１勝を挙げ、若月とのバッテリーで９勝。「健矢にも話を聞いて、今やっていることは間違いじゃないと思った」と自身も収穫を持ち帰った。オフは直球の質向上をテーマとし、目標も堂々の「２３０イニング」。心優しいタフネスが、とにかく充実している。（長田 亨）