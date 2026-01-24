阪神・糸井嘉男スペシャルアンバサダー（ＳＡ、４４）が今春の沖縄キャンプで過去最長の４日間、臨時コーチを務めることが２３日、分かった。第１、第２クールに２日ずつ指導する予定。通算１７５５安打を誇る超人が可能な限り、ノウハウを注入する。

藤川監督の依頼を受け、キャンプでの特命任務は３度目。ただ、これまでは多忙を極め、最長でも２日間の指導だった。今回も忙しい状況に変わりないが、指揮官の期待に応えるべくスケジュールを確保した。昨春、マンツーマンで助言した佐藤は本塁打、打点の２冠に輝いて覚醒。昨秋は前川に身ぶり手ぶりでアドバイスを送った。現役時代に日本ハム、オリックスで一緒にプレーした小谷野打撃チーフコーチとも関係は深く、藤川阪神にとって大きな存在となっている。

チームは３月のＷＢＣに佐藤ら４選手が選出。糸井ＳＡも１３年大会で４、５番を任されて活躍しただけに、その経験談などもプラスに働きそうだ。第１クール中には球団ＯＢで通算３８１盗塁の赤星憲広氏（４９）も４年連続となる臨時コーチを担う。球団初のセ・リーグ連覇へ、実力派ＯＢが一肌脱ぐ。