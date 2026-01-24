ソフトバンク・周東佑京外野手（２９）が２３日、５年２０億円プラス出来高払いの破格の大型契約（４年目以降は変動制）を結んだ。年単位で割ると年俸４億円で、２５年の１億１０００万円から大幅増。育成ドラフト出身の野手では巨人・甲斐の３億円を抜いて歴代最高額となった。「現状で満足したくないと持ち続けてやってきた。（育成の後輩の）一つの道しるべになればいいな」。２大会連続でＷＢＣ日本代表に選ばれたスピードスターは、育成入団時の年俸４００万円から１００倍のドリーム契約をつかんだ。

昨年は３５盗塁で３年連続４度目の盗塁王を獲得し、２年連続のゴールデン・グラブ賞も獲得。順調なら今年中に国内ＦＡ権を取得する予定だったが、実質的には権利の買い取り契約となる。移籍先はＮＰＢにとどまらず、足と守備は間違いなくメジャー級。同じくホークスの育成出身のメッツ・千賀の話を聞き、海を渡ることを夢見ていたときもある。「アメリカに行きたいというのもちょいちょい思ったりはしてましたけど、ポスティング（は球団で認められて）ないですし、自分の年齢とかいろいろ、けがの感じとかも考えたときに…。実力もそうですけどね。難しいというのは思いました」と胸の内を明かした。

２３年ＷＢＣでは準決勝・メキシコ戦の９回裏無死一、二塁の一塁代走で、村上の一打でサヨナラホームの「神走塁」で沸かした。だが、大会中の打席は三振の１打席のみで「今年は前に飛ばしたい」と打撃での成長を見せるつもりでいる。年明けからの種子島での自主トレでは体幹を徹底的に鍛えて、侍から始まる長いシーズンへの準備を整えてきた。「（初めて）全試合、全イニング全部出るというのを目指しやっていきたい」。２大会連続世界一、リーグ３連覇へ、複数年契約に甘えず走り抜く構えだ。（島尾 浩一郎）

〇…国内ＦＡ権を行使してソフトバンクに残留した東浜が、年俸１億５０００円から４０００万円減の１億１０００万円でサインした。出場機会を求めて他球団への移籍を検討したが、人的補償が必要なＢランクがネックとなった。「今はワクワクしています。有原が抜けた分の（約）１８０イニングを自分がどうつかんでいくか」と、通算７６勝の３５歳は先発ローテ争いに闘志を燃やしていた。