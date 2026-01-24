ソフトバンク・周東佑京外野手（29）が23日、５年20億円プラス出来高払いの破格の大型契約（４年目以降は変動制）を結んだ。年単位で割ると年俸４億円で、25年の１億１０００万円から大幅増。育成ドラフト出身の野手では巨人・甲斐の３億円を抜いて歴代最高額となった。

◆育成出身で大出世した主な選手

▽千賀滉大 １０年育成ドラフト４位、年俸２７０万円でソフトバンク入団。２２年の年俸６億円は育成ドラフト出身で最高額。１６年から７年連続２ケタ勝利を挙げ、２２年１２月に米大リーグ・メッツと５年総額７５００万ドル（当時のレートで約１０２億円）で契約。現年俸は約２２億円。

▽甲斐拓也 １０年育成ドラフト最下位の６位、年俸２７０万円でソフトバンク入団。２１年東京五輪、２３年ＷＢＣで世界一に貢献。２４年１２月に国内ＦＡ権を行使し、５年総額１５億円で巨人に移籍。

▽牧原大成 １０年育成５位、年俸２７０万円でソフトバンク入団。２５年に育成出身で初の首位打者に輝き、３年契約３年目の２６年は５０００万円増の年俸１億５０００万円。

▽山口鉄也 ０５年育成ドラフト１巡目、年俸２４０万円で巨人に入団。０８年から９年連続６０登板以上で、１５年から年俸３億２０００万円の３年契約。

▽大竹耕太郎 １７年育成ドラフト４位、年俸４００万円でソフトバンク入団。２２年の第１回現役ドラフトで阪神へ。３年連続で９勝以上をマークし、２６年は４０００万円増の年俸１億３０００万円。現役ドラフト組では、中日・細川に続いて大台を突破した。