阪神・伏見寅威捕手（３５）が２３日、兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」で自主トレを公開した。昨年１１月に島本との交換トレードが成立。オリックス、日本ハムと、１３年間パ・リーグでプレーした経験から、阪神が３年連続で負け越し中の鬼門の交流戦を勝ち抜くキーマンになることを誓った。

２５年の交流戦で阪神が７連敗したことを受け「パ・リーグでずっとやっているので、そこはチームに還元したい」と思いを口にした。昨年はソフトバンク戦の８試合で先発マスクをかぶっており「アグレッシブで攻撃的。かと思ったら小技もうまくて隙がない」と分析した。ライバル球団の底知れない強さを知るからこそ、経験豊富な扇の要の出番だ。

この日はティー打撃やキャッチボールなどを約３時間行い、宜野座組スタートが決まった春季キャンプへむけて調整を重ねている。２月８日には古巣・日本ハムとの対戦も決まっており、「試合に出るって言われたら出ますし、そこは自分の決めるところじゃない。もう敵なので、勝てるように頑張ります」と意気込んだ。ライバルの坂本がＷＢＣでキャンプを途中で離れるなか、存在感をアピールして開幕マスクを勝ち取る。（藤田 芽生）