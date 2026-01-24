タレントのギャル曽根（40）が21日深夜放送の日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合!!〜」(水曜後11・59）にゲスト出演。米不足でも大丈夫だった理由を明かした。

ギャル曽根が「米が一番好きです」と語るほどのごはん好き。米不足の時は大変だったのではないか？と聞かれると「値段が上がって大変なんですけど」と前置きしながら「私は凄い食べるって、もともとわかっていて、知り合いの農家さんと、お米を契約しているんですよ。そのお米で、今年は何百キロ食べますっていうのを申告して」と、前もって確保しているとした。

また、タレントの村重杏奈が「家で、その量食べるってなったら、凄いお金がかかる訳じゃないですか。節約レシピみたいな工夫はしているんですか？」と聞くと「めちゃくちゃしています」と返答。さらに「しかも私だけじゃなくて、子供も凄い食べるんですよ。中学校1年生の息子が、夜ご飯でご飯5合食べたりするんです。だから夜ご飯でご飯15合炊きます」と、毎日2つの炊飯器を使ってご飯を炊いてると語った。

さらに「結構節約しています。ふるさと納税でお肉もらったり、野菜も安いの買ったり。あんまり外食しないようにしています」と節約法も明かしていた。