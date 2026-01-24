「大惨事だ」「10人のベトナムに衝撃の敗戦」韓国がまさか！90＋７分に同点弾も…“驚愕の結末”に母国メディアは茫然「歴史に残る屈辱だ」【U-23アジア杯】
現地１月23日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップの３位決定戦で、U-23韓国代表がベトナムと対戦。延長を含む120分間を終えて２−２、その後のPK戦に７−７で敗れ、４位に終わった。
序盤から押し込みながら、30分にカウンター１本であっさり先制を許した韓国は、69分に追いついたのも束の間、その２分後にFKで被弾。86分に相手が退場者を出したなか、終了直前の後半アディショナルタイム７分に追いついたものの、数的優位にもかかわらず、延長戦で勝ち越しゴールを奪えなかった。
PK戦とはいえ、ショッキングな結果に韓国メディアは茫然。スターニュースは「韓国サッカーの大惨事だ。PK戦でベトナムに史上初の衝撃敗戦。U-23アジアカップ４位で終える」と報じた。
「韓国サッカーの歴史に残る屈辱の記録を残した。2006年ドーハ（カタール）のアジア大会で初めて対決を繰り広げて以来、ベトナムに敗北したのは今回が初めてだ」
また、「ニュース１」も「イ・ミンソン号、10人のベトナムに衝撃敗戦。４位でフィニッシュ」と伝えている。
日韓戦に続いて、ベトナム戦が不甲斐ない結果に終わり、韓国国内では絶望的が漂っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集
【記事】「アジア最強は日本だ」「レベルの差が大きすぎる」“２歳上”の韓国撃破の大岩ジャパンに対戦国ファンは脱帽！「日本は２歳下じゃないのか」【U-23アジア杯】
序盤から押し込みながら、30分にカウンター１本であっさり先制を許した韓国は、69分に追いついたのも束の間、その２分後にFKで被弾。86分に相手が退場者を出したなか、終了直前の後半アディショナルタイム７分に追いついたものの、数的優位にもかかわらず、延長戦で勝ち越しゴールを奪えなかった。
「韓国サッカーの歴史に残る屈辱の記録を残した。2006年ドーハ（カタール）のアジア大会で初めて対決を繰り広げて以来、ベトナムに敗北したのは今回が初めてだ」
また、「ニュース１」も「イ・ミンソン号、10人のベトナムに衝撃敗戦。４位でフィニッシュ」と伝えている。
日韓戦に続いて、ベトナム戦が不甲斐ない結果に終わり、韓国国内では絶望的が漂っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集
【記事】「アジア最強は日本だ」「レベルの差が大きすぎる」“２歳上”の韓国撃破の大岩ジャパンに対戦国ファンは脱帽！「日本は２歳下じゃないのか」【U-23アジア杯】