£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£±»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£²£°£´¥É¥ë°Â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü
NY³ô¼°23Æü¡ÊNY»þ´Ö11:05¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö01:05¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡49179.45¡Ê-204.56¡¡-0.41%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡23598.27¡Ê+162.25¡¡+0.69%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡53640¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-60¡¡-0.11%¡Ë
²¤½£³ô¼°23ÆüGMT16:05
±ÑFT100¡¡ 10139.83¡Ê-10.22¡¡-0.10%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24915.26¡Ê+58.79¡¡+0.24%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8141.95¡Ê-6.94¡¡-0.09%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.605¡Ê-0.001¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.237¡Ê-0.008¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.831¡Ê-0.007¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.303¡Ê-0.039¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.896¡Ê+0.008¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.491¡Ê+0.017¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.418¡Ê+0.018¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.818¡Ê+0.021¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.248¡Ê+0.011¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª3 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á60.84¡Ê+1.48¡¡+2.49%¡Ë
NY¶âÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á4959.70¡Ê+46.30¡¡+0.94%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
89824.19¡Ê+656.34¡¡+0.74%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1420Ëü6594±ß¡Ê+103807¡¡+0.74%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
