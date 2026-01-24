ドル円が下値を深掘り １５６円台に下落＝ＮＹ為替 ドル円が下値を深掘り １５６円台に下落＝ＮＹ為替

先ほどから為替市場はドル安が優勢となる中、ドル円は下値を深掘りしている。ストップを巻き込んで１５６円台に下落し、一時１５６．７５円近辺まで下落。



ロンドン時間に１５７．４０円近辺まで一気に急落し、憶測を呼んでいたが、介入ではないとの見方も広がり、１５８円台に買い戻されていた。しかし、ＮＹ時間に入って次第にドル安が強まる中、ドル円は再び下値を試す動きが出ており、ストップを巻き込んでいる模様。



本日の日銀決定会合を経ても１６０円を試す展開にはならなかったこともあり、短期のロング勢が一旦見切り売りを出している可能性もありそうだ。



USD/JPY 156.86 EUR/JPY 184.86

GBP/JPY 213.32 AUD/JPY 107.98



