£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£²»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£²£³£¹¥É¥ë°Â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü
NY³ô¼°23Æü¡ÊNY»þ´Ö12:25¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö02:25¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡49144.25¡Ê-239.76¡¡-0.49%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡23554.16¡Ê+118.14¡¡+0.50%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡53325¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-375¡¡-0.70%¡Ë
²¤½£³ô¼°23Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 10143.44¡Ê-6.61¡¡-0.07%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24900.71¡Ê+44.24¡¡+0.18%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8143.05¡Ê-5.84¡¡-0.07%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.602¡Ê-0.003¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.249¡Ê+0.004¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.848¡Ê+0.010¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.308¡Ê-0.035¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.906¡Ê+0.018¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.512¡Ê+0.038¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.428¡Ê+0.028¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.818¡Ê+0.021¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.248¡Ê+0.011¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª3 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á60.84¡Ê+1.48¡¡+2.49%¡Ë
NY¶âÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á4985.50¡Ê+72.10¡¡+1.47%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
90323.25¡Ê+1155.40¡¡+1.30%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1415Ëü7266±ß¡Ê+181097¡¡+1.30%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
