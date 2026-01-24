NY株式23日（NY時間13:17）（日本時間03:17）
ダウ平均　　　49007.53（-376.48　-0.76%）
ナスダック　　　23525.70（+89.68　+0.38%）
CME日経平均先物　53050（大証終比：-650　-1.23%）

欧州株式23日終値
英FT100　 10143.44（-6.61　-0.07%）
独DAX　 24900.71（+44.24　+0.18%）
仏CAC40　 8143.05（-5.84　-0.07%）

米国債利回り
2年債　 　3.609（+0.003）
10年債　 　4.257（+0.012）
30年債　 　4.851（+0.013）
期待インフレ率　 　2.310（-0.033）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.906（+0.018）
英　国　　4.512（+0.038）
カナダ　　3.438（+0.038）
豪　州　　4.818（+0.021）
日　本　　2.248（+0.011）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝61.16（+1.80　+3.03%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4977.40（+64.00　+1.30%）

ビットコイン（ドル）
90658.94（+1491.09　+1.67%）
（円建・参考値）
1418万8124円（+233356　+1.67%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ