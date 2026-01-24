ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は３７６ドル安 ナスダックは伸び悩むもプラス圏
NY株式23日（NY時間13:17）（日本時間03:17）
ダウ平均 49007.53（-376.48 -0.76%）
ナスダック 23525.70（+89.68 +0.38%）
CME日経平均先物 53050（大証終比：-650 -1.23%）
欧州株式23日終値
英FT100 10143.44（-6.61 -0.07%）
独DAX 24900.71（+44.24 +0.18%）
仏CAC40 8143.05（-5.84 -0.07%）
米国債利回り
2年債 3.609（+0.003）
10年債 4.257（+0.012）
30年債 4.851（+0.013）
期待インフレ率 2.310（-0.033）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.906（+0.018）
英 国 4.512（+0.038）
カナダ 3.438（+0.038）
豪 州 4.818（+0.021）
日 本 2.248（+0.011）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝61.16（+1.80 +3.03%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4977.40（+64.00 +1.30%）
ビットコイン（ドル）
90658.94（+1491.09 +1.67%）
（円建・参考値）
1418万8124円（+233356 +1.67%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
