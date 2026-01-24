ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は２６２ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式23日（NY時間14:24）（日本時間04:24）
ダウ平均 49121.48（-262.53 -0.53%）
ナスダック 23548.54（+112.52 +0.48%）
CME日経平均先物 53100（大証終比：-600 -1.13%）
欧州株式23日終値
英FT100 10143.44（-6.61 -0.07%）
独DAX 24900.71（+44.24 +0.18%）
仏CAC40 8143.05（-5.84 -0.07%）
米国債利回り
2年債 3.609（+0.003）
10年債 4.251（+0.006）
30年債 4.845（+0.007）
期待インフレ率 2.316（-0.027）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.906（+0.018）
英 国 4.512（+0.038）
カナダ 3.438（+0.038）
豪 州 4.818（+0.021）
日 本 2.248（+0.011）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝61.08（+1.72 +2.90%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4975.40（+62.00 +1.26%）
ビットコイン（ドル）
89993.31（+825.46 +0.93%）
（円建・参考値）
1406万2355円（+128986 +0.93%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
