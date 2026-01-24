NY株式23日（NY時間14:24）（日本時間04:24）
ダウ平均　　　49121.48（-262.53　-0.53%）
ナスダック　　　23548.54（+112.52　+0.48%）
CME日経平均先物　53100（大証終比：-600　-1.13%）

欧州株式23日終値
英FT100　 10143.44（-6.61　-0.07%）
独DAX　 24900.71（+44.24　+0.18%）
仏CAC40　 8143.05（-5.84　-0.07%）

米国債利回り
2年債　 　3.609（+0.003）
10年債　 　4.251（+0.006）
30年債　 　4.845（+0.007）
期待インフレ率　 　2.316（-0.027）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.906（+0.018）
英　国　　4.512（+0.038）
カナダ　　3.438（+0.038）
豪　州　　4.818（+0.021）
日　本　　2.248（+0.011）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝61.08（+1.72　+2.90%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4975.40（+62.00　+1.26%）

ビットコイン（ドル）
89993.31（+825.46　+0.93%）
（円建・参考値）
1406万2355円（+128986　+0.93%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ