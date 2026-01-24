¡Úµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¡Ö¥Ô¥Ã¥ÈUP¡×¡Û°Â²ÏÆâÎëÇ·²ð¡¡»Õ¾¢¤ÎÇØ¤òÄÉ¤Ã¤ÆÆü¡¹¿Ê²½
¡¡°Â²ÏÆâÎëÇ·²ð¡Ê22¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥È³¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼ÊöÎµÂÀÎ¨¤¤¤ë¥Ú¥é¥°¥ë¡¼¥×¡ÖLAGOON¡¡BASE¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï24Ç¯¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÇÅÐÈÖ5000ÈÖÂæ¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ëÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿Äê¾¾Í¦¼ù¤ä¡¢ºòÇ¯¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÀ©¤·¤¿Ëö±ÊÏÂÌé¤Ê¤É¡¢º£¤ò¤È¤¤á¤¯SGÀï»Î¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£Ê¡²¬»ÙÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»Õ¾¢¤Ïº´²ì»ÙÉô¤ÎËö±ÊÏÂÌé¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤Ê·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö»Ð¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬Ëö±Ê¤µ¤ó¤Ç¡¢Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤«¤é¥ì¡¼¥¹¤Î¤³¤È¤äÍÜÀ®½ê¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ëö±Ê¤µ¤ó¤¬Bµé¤Îº¢¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢SG¤òÍ¥¾¡¤·¤ÆÀ¨¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ëö±Ê¤Ï¥×¥íÆþ¤ê¤Ø¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸»Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤âÁ¢Ë¾¡Ê¤»¤ó¤Ü¤¦¡Ë¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¸«¤Ä¤á¤ëÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤À¡£¶å½£ÃÏ¶è¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤ä¥Ü¡¼¥È³¦¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÈÊö·³ÃÄ¡É¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÄê¾¾¤µ¤ó¤ä¡¢¾å¤Ë¤ÏÊö¤µ¤ó¤â¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤´Ä¶¤ÇÎý½¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤·À¨¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¡£°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯µÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¡£Âç»Õ¾¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¿¡¼¥óµ»½Ñ¤Ï¥Ü¡¼¥È³¦¤Ç»ØÀÞ¤ê¡£»É·ã¤ÎÂ¿¤¤´Ä¶¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Ï½é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò´Þ¤à3Í¥½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Æº£´ü¤Ï½é¤ÎA2µé¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖµîÇ¯¤Ï¤¤¤¤1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ÆÃ¤Ë¤ªËß¡Ê°²²°¡Ë¤ÇÍ¥½Ð¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ÃÏ¸µ¤Î¶¯¹ë¡¦±»À¸ÀµµÁ¤ä¼Äºê¿Î»Ö¤é¤òÁê¼ê¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤ªËß³«ºÅ¤Ç¼ê±þ¤¨¤ò¼Â´¶¡£¥¿¡¼¥ó¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÎÏ¡¢Ä´À°¤ÈÁ´¤Æ¤Îµ»½Ñ¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¸«¿ø¤¨¤ëÀè¤Ï¡¢°ÎÂç¤Ê¤ëÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬Àï¤¦ÂçÉñÂæ¤À¡£¡Ö¤Þ¤º¤ÏA1¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢9·î¤Î¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë¡ÊËö±Ê¡ËÏÂÌé¤µ¤ó¤È½Ð¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¡£ÉñÂæ¤â¼ã¾¾¤Ê¤Î¤Ç½Ð¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¾¯¤·¤Ç¤â¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£Æ´¤ì¤È¤¹¤ë»Õ¾¢¤È¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤¹¤ëÆü¡¹¡£Ëá¤¾å¤²¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¥¿¡¼¥ó¤ò¿ï½ê¤Ë·«¤ê½Ð¤·¤ÆÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡þ°Â²ÏÆâ¡¡ÎëÇ·²ð¡Ê¤ä¤¹¤³¤¦¤Á¡¦¤¹¤º¤Î¤¹¤±¡Ë2003Ç¯¡ÊÊ¿15¡Ë12·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤Î22ºÐ¡£Ê¡²¬»ÙÉô¤Î133´üÀ¸¡£23Ç¯11·îÊ¡²¬¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£24Ç¯3·î°²²°¤Ç½é¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤È¡¢25Ç¯3·î°²²°¤Ç½éÍ¥½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹¡£»Õ¾¢¤ÏËö±ÊÏÂÌé¡£1¥á¡¼¥È¥ë63¡¢51¥¥í¡£·ì±Õ·¿A¡£