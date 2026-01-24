ボートレース三国のスカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第2戦「三国プリンスカップ」は4日目を迎える。注目は12Rだ。

仕上がりに関してはまだ万全とはいえない前田だが、インなら話は別。多少の甘さはスタート力でカバーしてくるだろう。まず先マイは譲らない。この逃げが中心だ。じわりと上向く竹下が2コースから鋭く差してくる。加藤は地元の意地を見せたいところ。握って強襲。三馬がカド捲りで挑む。

＜1＞前田翔 上積みを求めてリングを入れたが変化なし。足は特徴なくバランスが取れて、中の上あるかないか。

＜2＞竹下大樹 スリットは下がる感じがないし、上向いていると思うけど、ターンの押しなどは後半のレースでは分からなかった。

＜3＞加藤優弥 スリットの足は悪くなかった。最近、三国ばかり走っているからスタートタイミングが早くなっている。

＜4＞三馬崇史 後半はいい調整ができた。直線は良くなっていたし、ターンの感じも悪くなかった。

＜5＞森智哉 3日目は合っていなかった。回っているのかも分からない感じだったし、また確かめながら調整していく。

＜6＞宇留田翔平 直線はもらった時に比べたら上向いているし、一緒くらいにはなっている。立ち上がりが良くない。