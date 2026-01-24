インスタグラムで報告→祝福相次ぐ

陸上・世界選手権東京大会の女子400メートルで金メダルを獲得したシドニー・マクローフリンレブロン（米国）が現地22日、インスタグラムで妊娠を公表。突如、陸上界に舞い込んだ吉報に反響が広がっている。

幸せムードに包まれていた。海岸の砂浜で元N FL選手の夫アンドレ・レブロン氏の首に手を回しながら笑みを浮かべたマクローフリンレブロン。手に持っていたのはエコー写真。待望の我が子を授かり、愛を誓い合った。

自身のインスタグラムで実際の写真を公開。文面で「私の大好きな人と子供を授かった。私たちがどれほど祈ってきたか……。そして神は答えてくれた！！ あなたは私たちにとって最高の祝福であり、すでに愛されているわ。あなたに会えるのを心待ちにしているわ」と報告した。

陸上界に飛び込んだビッグニュースに、コメント欄には続々と祝福の声が寄せられていた。

「これはとんでもないニュースだ」

「最高の両親になるだろうな」

「史上最速の子供に違いない」

「なんてこった」

「膝から崩れ落ちたよ」

26歳のマクローフリンレブロンは、昨年行われた東京世界陸上の女子400メートル決勝で世界歴代2位となる47秒78のタイムで金メダルを獲得。2022年大会では400メートル障害も制しており、400メートルと合わせて2種目制覇は史上初の快挙だった。



