ワンダーテーブルは、アメリカンダイニング「ロウリーズ・ザ・プライムリブ」において、ランチタイムに苺とチョコレートを贅沢に使用した特別デザートブッフェ「Strawberry ＆ Chocolate Sweets Collection」を、期間限定で開催する。

相性抜群の2つの素材を主役に、パティシエがひとつひとつ心を込めて仕立てたスイーツを用意した。ケーキやタルト、ムース、グラスデザートなど、多彩なラインアップをブッフェスタイルで展開。見た目にも華やかなスイーツの数々を、心ゆくまで楽しめる。





ロウリーズならではの上質で落ち着いた空間の中、ランチタイムのひとときを少し贅沢に彩る、特別なデザートブッフェになっている。

友人とのランチや、大切な人とのひとときに、心満たされるスイーツ体験を届ける。

［開催概要］

赤坂店

料金：3000円（一人）

開催期間：2月1日（土）〜2月28日（金）

大阪店

料金：平日 5500円／土日祝 6000円（一人）

開催期間：1月15日（木）〜2月14日（土）

ワンダーテーブル＝https://wondertable.com