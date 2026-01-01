Âçºå»þÂå¤Î¡È¥â¥ÆÅÁÀâ¡É¤ÏËÜÅö¡© TBS¼ãÎÓÍ»Ò¥¢¥Ê¡ÖÂçºå¤Î°¤¤½ê¤¬½Ð¤Æ¤ë¡×
TBS¤Î¼ãÎÓÍ»Ò¥¢¥Ê¡Ê29ºÐ¡Ë¤¬¡¢1·î23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Öº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Î¤ª¼ªÇÒ¼Ú¡ª¶âÍËÆü¡×¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Âçºå¤Ç¤Î¥â¥ÆÅÁÀâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂçºå¤Î°¤¤½ê¤¬½Ð¤Æ¤ë¡£1¤ò100¤É¤³¤í¤«¡¢0¤«¤éºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢º£ÅÄ¹Ì»Ê¤¬¼ãÎÓÍ»Ò¥¢¥Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢¤ï¤¿¤¯¤·¡¢Âçºå¤Ë¤ª»Å»ö¤Ç¹Ô¤«¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢Ê¹¤¤Þ¤·¤¿¤è¡¢¤â¤¦¡£¼ãÎÓ¥¢¥Ê¡£¤¤¤ä¡¢¡È¤ï¤«¤ÐÅÁÀâ¡É¤ò¡£¤ï¤¿¤¯¤·¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¿Í¤È¥é¥¸¥ª¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤ê¡¢¼ãÎÓ¥¢¥Ê¤¬Âçºå»þÂå¤ËMBS¤Ç°ì½ï¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¤È¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¡£
º£ÅÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê£¿ô¤Î¿ÍÊª¤«¤é¡Ö¤ï¤«¤Ð¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¢¥â¥ÆÊý¤¬¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î»þ¤â¶É¤ÎÅÅÇÈ¤¬Íð¤ì¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Âçºå¤ÎÅÅÇÈ¤ò¡×¡Ö¼ãÎÓ¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£¶ÉÆâ¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¿©»ö¤òÍ¶¤¤¤¿¤¤¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤¬¤³¤È¤´¤È¤¯¶ÌºÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¼ãÎÓ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÂçºå¤Î°¤¤½ê¤¬½Ð¤Æ¤ë¡£1¤ò100¤É¤³¤í¤«¡¢0¤«¤éºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢º£ÅÄ¹Ì»Ê¤¬¼ãÎÓÍ»Ò¥¢¥Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢¤ï¤¿¤¯¤·¡¢Âçºå¤Ë¤ª»Å»ö¤Ç¹Ô¤«¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢Ê¹¤¤Þ¤·¤¿¤è¡¢¤â¤¦¡£¼ãÎÓ¥¢¥Ê¡£¤¤¤ä¡¢¡È¤ï¤«¤ÐÅÁÀâ¡É¤ò¡£¤ï¤¿¤¯¤·¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¿Í¤È¥é¥¸¥ª¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤ê¡¢¼ãÎÓ¥¢¥Ê¤¬Âçºå»þÂå¤ËMBS¤Ç°ì½ï¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¤È¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¡£
º£ÅÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê£¿ô¤Î¿ÍÊª¤«¤é¡Ö¤ï¤«¤Ð¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¢¥â¥ÆÊý¤¬¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î»þ¤â¶É¤ÎÅÅÇÈ¤¬Íð¤ì¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Âçºå¤ÎÅÅÇÈ¤ò¡×¡Ö¼ãÎÓ¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£¶ÉÆâ¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¿©»ö¤òÍ¶¤¤¤¿¤¤¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤¬¤³¤È¤´¤È¤¯¶ÌºÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¼ãÎÓ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÂçºå¤Î°¤¤½ê¤¬½Ð¤Æ¤ë¡£1¤ò100¤É¤³¤í¤«¡¢0¤«¤éºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£