¥Þ¡¼¥Ê¡¢¡Ö¥¶¥ë¥Ü¥¦¥ë¡×¤Ë¡Ö¿¼¥¶¥ë¡×¤ò²Ã¤¨¤¿¥»¥Ã¥È¤È1¡Á2¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¡Ö18cm¥µ¥¤¥º¡×¤òÈ¯Çä
À¸³è»¨²ß¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Þ¡¼¥Ê¤Ï¡¢¡Ö¥¶¥ë¥Ü¥¦¥ë¡×¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³È½¼¤·1·î23Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
°ìºòÇ¯1·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥¶¥ë¡¦¥Ü¥¦¥ë¡¦¥È¥ì¡¼¤Î3ÅÀ¥»¥Ã¥È¡Ö¥¶¥ë¥Ü¥¦¥ë21cm¡×¡£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²¼¤´¤·¤é¤¨¤«¤éÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸Ä´Íý¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©Âî¤Ø½Ð¤¹´ï¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤µ¤Ç¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
º£²ó¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢¡Ö¿¼¥¶¥ë¡×¤ò²Ã¤¨¤¿¥»¥Ã¥È¤È¡¢¤µ¤é¤Ë1¡Á2¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¡Ö18cm¥µ¥¤¥º¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥»¥Ã¥È¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤â3¼ï¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÄ´Íý¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä²ÈÂ²¹½À®¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤è¤ê½ÀÆð¤ËÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿·¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¿¼¥¶¥ë¡×¤ÎÄÉ²Ã¤Ç³èÍÑ¥·¡¼¥ó¤¬¹¤¬¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤ªÊÆ¤È¤®¡¢ÌÍ¤äÍÕÊªÌîºÚ¤Î¿åÀÚ¤ê¤Ê¤É¡¢¤«¤µ¤Ð¤ë¿©ºà¤Î²¼½àÈ÷¤ËºÇÅ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1¡Á2¿ÍÊë¤é¤·¤Ë´ò¤·¤¤¡Ö18cm¥µ¥¤¥º¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£½¾Íè¤Î21cm¤Ë²Ã¤¨¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê18cm¥µ¥¤¥º¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡£¸Â¤é¤ì¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤â¾ì½ê¤ò¼è¤é¤º¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢3¼ï¤Î¥»¥Ã¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£2ÅÀ¡Ê¿¼¥¶¥ë¡Ü¥Ü¥¦¥ë¡Ë¡¢3ÅÀ¡ÊÀõ¥¶¥ë¡Ü¥Ü¥¦¥ë¡Ü¥È¥ì¡¼¡Ë¡¢4ÅÀ¡Ê¿¼¥¶¥ë¡ÜÀõ¥¶¥ë¡Ü¥Ü¥¦¥ë¡Ü¥È¥ì¡¼¡Ë¤Î¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï1760±ß¡Á3080±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë
