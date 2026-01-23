¤ª¤ä¤Ä¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¢¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥¹¥¿¡¼¥é¡¼¥á¥ó¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡ÊCoCo°íÈÖ²°´Æ½¤ ¿É¸ý¥«¥ì¡¼Ì£¡Ë6ÂÞÆþ¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä
¤ª¤ä¤Ä¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ï¡¢¥«¥ì¡¼ÀìÌçÅ¹¡Ö¥«¥ì¡¼¥Ï¥¦¥¹CoCo°íÈÖ²°¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë°íÈÖ²°¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥¹¥¿¡¼¥é¡¼¥á¥ó¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡ÊCoCo°íÈÖ²°´Æ½¤ ¿É¸ý¥«¥ì¡¼Ì£¡Ë6ÂÞÆþ¡×¤ò1·î26Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇºÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥¹¥¿¡¼¥é¡¼¥á¥ó¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡ÊCoCo°íÈÖ²°´Æ½¤ ¿É¸ý¥«¥ì¡¼Ì£¡Ë6ÂÞÆþ¡×¤¬ºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£2009Ç¯¤«¤éÂ³¤¯¡Ö¥³¥³¥¤¥Á¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¡Ö¥É¥Ç¥«¥¤¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡×¡Ö¥Ö¥¿¥á¥ó¡×¡Ö¥é¡¼¥á¥ó´Ý¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¤ª¤ä¤Ä¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¾¦ÉÊ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¹¥É¾´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï²È°û¤ß¤ËºÇÅ¬¤ÈÂç¹¥É¾¤Ê¥Ù¥Ó¡¼¥¹¥¿¡¼¥é¡¼¥á¥ó¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤¬ºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ö¥³¥³¥¤¥Á¡×¤Î¥Ý¡¼¥¯¥«¥ì¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥«¥ì¡¼Ì£¤Ë¡Ö¥³¥³¥¤¥Á¡×¤Î¡Ö¤È¤Ó¿É¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡×¤ÇÆÈÆÃ¤Ê¿ÉÌ£¤ÈÉ÷Ì£¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢¥³¥¯¿¼¤µ¤È¤È¤â¤Ë¹¤¬¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¹á¤ê¤È¿É¤µ¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£ÌÍ¤Î·Á¾õ¤ÏÉ÷Ì£¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë3ËÜÌÍ¤òºÎÍÑ¡£¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿³ú¤ß±þ¤¨¤È¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ëÌÍ¤È¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤Î°Û¤Ê¤ë2¤Ä¤Î¿©´¶¡¢´Å¤ß¤È¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤ÈÌÍ¤Î¿É¤µ¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
3ËÜÌÍ¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤¿©´¶¤È¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¹¤¬¤ë¿É¸ý¤Î¥Ý¡¼¥¯¥«¥ì¡¼¤ÎÉ÷Ì£¤Ç¡¢¤ª¼ò¤¬¤¹¤¹¤à¡£¡Ö¥³¥³¥¤¥Á¡×¤È¥Ù¥Ó¡¼¥¹¥¿¡¼¥é¡¼¥á¥ó¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²È°û¤ß¤Î¤ª¶¡¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¹Í¤¨¡£
¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤È¡Ö¥Ó¡¼¥ë¡×¤ÎÁêÀÈ´·²¤Ê¤ª¤¤¤·¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¡Ö¤Ù¥Ó¡¼¥ë¡×¤ÈÉ½¸½¡£¥Ù¥Ó¡¼¥¹¥¿¡¼¥é¡¼¥á¥ó¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥ê¥Ã¥Ý¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ò¥°¥Ó¥Ã¤È°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Ô¥ê¿É¤ÊÉ÷Ì£¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ÁÕ¤Ç¤ë»Ý¿É¤¤¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬¥Ó¡¼¥ë¤È¤ÎÁêÀÈ´·²¤À¤È¤«¡£¥Ù¥Ó¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¥Ó¡¼¥ë¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á¼«Âð¤Ç¤ÎÈÕ¼à»þ´Ö¤¬»êÊ¡¤Î»þ´Ö¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¡£¥Ù¥Ó¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¥Ó¡¼¥ë¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ»êÊ¡¤Î¡È²È°û¤ß¡É¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¹Í¤¨¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï319±ßÁ°¸å¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï1·î26Æü¡Ê·î¡Ë
¤ª¤ä¤Ä¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡áhttps://www.oyatsu.co.jp