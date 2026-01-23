¥¢¡¼¥¹À½Ìô¡¢¥¤¥ä¤Ê¥Ë¥ª¥¤¤ò½Ð¤¹Á°¤ËÂ®¸ú¶î½ü¤¹¤ëÉÔ²÷³²ÃîÍÑ¥¨¥¢¥¾¡¼¥ë¡Ö¥«¥á¥à¥·¥³¥í¥ê ¥¸¥§¥Ã¥È 350mL¡×¤òÈ¯Çä
¥¢¡¼¥¹À½Ìô¤Ï¡¢½Ö´ÖÅà·ë¤È¶î½üÀ®Ê¬¤Ç¥«¥á¥à¥·¤òÂ®¸ú¶î½ü¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¿¯ÆþËÉ»ß¸ú²Ì¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÉÔ²÷³²ÃîÍÑ¥¨¥¢¥¾¡¼¥ë¡Ö¥«¥á¥à¥·¥³¥í¥ê ¥¸¥§¥Ã¥È 350mL¡×¤ò¡¢2·î2Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¶áÇ¯¡¢¥¹¥®¡¦¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤ÎÂ¿¤µ¤äµ¤²¹¤Î¹â¤µ¤Ê¤É¤«¤é¡¢¥«¥á¥à¥·¤ÎÈ¯À¸¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£½¾Íè¤Î¥«¥á¥à¥·ÂÐºöÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¼ç¤ËÁø¶ø¤·¤¿Ãî¤ò½Ö»þ¤Ë¶î½ü¤¹¤ë¡ÖÂ®¸ú¶î½ü¡×¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥«¥á¥à¥·¿¯Æþ¤ÎÈï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿¾ÃÈñ¼Ô¤ä¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÈ¯À¸¥¨¥ê¥¢¤Ë½»¤à¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢²È¤ÎÃæ¤Ø¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤®¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡ÖÍ½ËÉ¡×¤Î¥Ë¡¼¥º¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¡ÖÂ®¸ú¶î½ü¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¿¯ÆþÍ½ËÉ¡×¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¿·À½ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£Æ±À½ÉÊ¤Ï¡¢¥«¥á¥à¥·¤Ë¥¤¥ä¤Ê¥Ë¥ª¥¤¤ò½Ð¤µ¤ì¤ëÁ°¤ËÁÇÁá¤¯¶î½ü¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¿¯Æþ¤òËÉ¤°»ýÂ³¸ú²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î²÷Å¬¤ÊÀ¸³è¶õ´Ö¤Î°Ý»ý¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£
¡Ö¥«¥á¥à¥·¥³¥í¥ê ¥¸¥§¥Ã¥È 350mL¡×¤Ï¡¢Â®¸úÀ¤È¿¯ÆþËÉ»ß¸ú²Ì¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿À½ÉÊ¤È¤Î¤³¤È¡£¥«¥á¥à¥·¤Î·ù¤Ê¥Ë¥ª¥¤¤ò½Ð¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢ÎäµÑ¸ú²Ì¤È2¼ï¤ÎÍ¸úÀ®Ê¬¡Ê¥·¥Õ¥ë¥È¥ê¥ó¡¢¥Õ¥¿¥ë¥¹¥ê¥ó¡Ë¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¶¯ÎÏÊ®¼Í¤Ç½Ö»þ¤Ë¶î½ü¤¹¤ë¡£Æ±¼Ò»î¸³¤Ç¤Ï¡¢¥«¥á¥à¥·¤Î¥Î¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬1ÉÃ°Ê²¼¤È¤¤¤¦Â®¸úÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â®¸ú¶î½ü¤Ë²Ã¤¨¡¢ÁëÏÈ¤ä¥É¥¢ÉÕ¶á¤Ê¤É¡¢¥«¥á¥à¥·¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¾ì½ê¤Î¼þ¤ê¤ËÊ®¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ìó2¥õ·î´Ö¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î²È¤Ø¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤°¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡Ê»ÈÍÑ´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡Ë¡£ÃÏ¾å¤«¤é3mÃÏÅÀ¡Ê¸®¤ä³°ÊÉ¤Î¹â¤µ¡Ë¤òÁÛÄê¤·¤¿¾ì½ê¤Ë¤âÆÏ¤¯¶¯ÎÏ¤ÊÊ®¼ÍÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¹â¤¤¾ì½ê¤Î¥«¥á¥à¥·¤â½Ö´ÖÅà·ë¤ÇÁÀ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï2·î2Æü¡Ê·î¡Ë
¥¢¡¼¥¹À½Ìô¡áhttps://www.earth.jp