ÊÆ¡¦¥í¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¡»°¼Ô¶¨µÄ»Ï¤Þ¤ë¡¡2Æü´Ö³«ºÅ¤ÎÍ½Äê
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀïÆ®½ª·ë¤Ë¸þ¤±¤¿ÏÂÊ¿·×²è¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤Ë¤è¤ë»°¼Ô¶¨µÄ¤¬ÃæÅì¤ÎUAE¡á¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
UAE¤Î³°Ì³¾Ê¤Ï23Æü¡¢3¤«¹ñ¤Î¹â´±¤é¤Ë¤è¤ë½é¤Î»°¼Ô¶¨µÄ¤¬UAE¤Î¼óÅÔ¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¨µÄ¤Ï2Æü´Ö³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢³°Áê¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡Ö¤ª¤è¤½4Ç¯´ÖÂ³¤¡¢¿ÓÂç¤Ê¿ÍÆ»ÅªÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿´íµ¡¤Î½ª·ë¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¶¨µÄ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥ÕÆÃ»È¤é¤Î¤Û¤«¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥Ö¥À¥Î¥ÕÂçÅýÎÎÉÜÄ¹´±¤é¡¢¤Þ¤¿¥í¥·¥¢¤«¤é¤Ï·³»²ËÅËÜÉô¾ðÊóÁí¶É¤ÎÁí¶ÉÄ¹¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¶¨µÄ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÏÅìÉô¥É¥ó¥Ð¥¹ÃÏÊý¤Î°·¤¤¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿°ìÊý¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥Ú¥¹¥³¥ÕÂçÅýÎÎÊóÆ»´±¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Î¥É¥ó¥Ð¥¹ÃÏÊý¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤¬ÏÂÊ¿¤Î¾ò·ï¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶¨µÄ¤ÏÆñ¹Ò¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£