°¦ÃÎ¸©³ª¹¾Ä®¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ç²Ð»ö¡¡Á´¿È¤ä¤±¤É¤òÉé¤Ã¤¿81ºÐ½÷À¤¬»àË´
23Æü¸áÁ°¡¢°¦ÃÎ¸©³ª¹¾Ä®¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢81ºÐ¤Î½÷À¤¬Á´¿È¤Ë¤ä¤±¤É¤òÉé¤¤ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
23Æü¸áÁ°11»þ10Ê¬¤´¤í¡¢³ª¹¾Ä®ÉÙµÈ¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ç¡Ö6³¬¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É6Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤ÏÌó3»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢10³¬·ú¤Æ½¸¹ç½»Âð¤Î6³¬¤Î°ì¼¼¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢²Ð¸µ¤È¤ß¤é¤ì¤ëÉô²°¤Ë½»¤à¡¢Ìµ¿¦¤ÎÂçÀ¾±à»Ò¤µ¤ó(81)¤¬Á´¿È¤Ë¤ä¤±¤É¤òÉé¤¤ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìó9»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀ¾¤µ¤ó¤Ï°áÉþ¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¾õÂÖ¤ÇÉô²°¤«¤é³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£