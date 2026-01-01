MEGADETHºÇ½ªºîÈ¯ÇäÁ°Ìë¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÁ°¤Ë¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸
1·î22Æü¤ÎÌë¡¢Åìµþ¡¦¥·¥Í¥Þ¡¼¥È¿·½É¤Ë¤Æ¡ØMEGADETH:BEHIND THE MASK¡Ù¤Î¾å±Ç²ñ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ÏMEGADETH¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ½ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºî¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤é¤«¤¸¤á¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMEGADETH¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÈ¼¤¤¡¢¤½¤ÎÈ¯ÇäÁ°Ìë¤ËÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¡£¤·¤«¤âÆüËÜ¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï»þº¹¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÀ¤³¦ºÇÂ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÁá¡¹¤Ë´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î²»¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿ô¶Ê¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÁ´¶Ê¤¬½é¤á¤Æ»ëÄ°²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤³¤Îµ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´ÛÆâ¤ÏÄÌ¾ï¤Î±Ç²è¾å±Ç»þ¤È¤Ï¤É¤³¤«°ã¤Ã¤¿´üÂÔ´¶¤È¶ÛÄ¥´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á´ÊÔ¾å±Ç¸å¤Ë¤ÏµÒÀÊ¤«¤éÇï¼ê¤¬¼«Á³È¯À¸¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¾å¤Ç¤Ï¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤ÎÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¢¤ê»ÊÎáÅã¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥¤¥ô¡¦¥à¥¹¥Æ¥¤¥ó¤¬³Æ¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤ÎÀ©ºî²áÄø¤ä¸½ºß¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î¾õÂÖ¡¢²áµî¤Î³Æ¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÇØ·Ê¤ä40Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÎò»Ë¤È¾õ¶·ÊÑ²½¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÈà¼«¿È¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤äMETALLICA¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤òÃúÇ«¤«¤ÄÇ®¤Ã¤Ý¤¯¸ì¤ê¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°ïÏÃ¤äÅÔ»ÔÅÁÀâ¤á¤¤¤¿ÏÃ¤Î¿¿Áê¤â¤¤¤¯¤Ä¤«ÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¾å±Ç²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼Â»ÜÁ°¤«¤éºÆ³«ºÅ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤Æ2·î5Æü¤Ë¤ÏÆ±²ñ¾ì¤Ç¤ÎÄÉ²Ã¾å±Ç¤¬·èÄê¡£22ÆüÌë¤«¤éÁ°Çä¤ê¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMEGADETH¡Ù¤Ï23Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¤½¤ì¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤È¿¶Á¤¬Áá¤¯¤âSNS¤Ê¤É¤òÆø¤ï¤»»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ºîÉÊ¼«ÂÎ¤â¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¾MEGADETH¡ª¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë½ÐÍè±É¤¨¤Ç¡¢²Î»ì¤Î°ÕÌ£¿¼Ä¹¤µ¡¢¿·²ÃÆþ¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î¥Æ¡¼¥à¡¦¥Þ¥ó¥È¥¥¥µ¡¼¥ê¤È¤ÎÁêÀ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ë¤â»×¤ï¤ºÎ¯Â©¤¬Ï³¤ì¤ë¤Û¤É¤À¡£¼ÂºÝ¡¢¥Ç¥¤¥ô¼«¿È¤â¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯Èà¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥Ç¥¤¥ô¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤ÎºÇ½ªºî¤È¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æº£ºî¤ËÈ¼¤¦¥Ä¥¢¡¼¤¬¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥ë¡¦¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤ÎBURRN!»ï2·î¹æ¤Î´¬Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿·è°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬ÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤â¤É¤â¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤âÀ§Èó¤´ÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
