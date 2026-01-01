´ªÊÛ¤Ç¤¤Ê¤¤¡©»É·ã¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¡¡¿Íµ¤¥°¥é¥É¥ë¤Î¹¶¤á¤Þ¤¯¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤¢¤é¤Þ¤¡～¡×
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦Å·±©´õ½ã¤¬23Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¾×·âÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ªÊÛ¤¹¤ë¡©¤·¤Ê¤¤¡©¡¡¹¶¤á¤¿Å·±©´õ½ã¤¬¡Ö¤¢¤é¤Þ¤¡～¡×¤¹¤®¤ë
¡¡¡Ö¤â¤¦´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿Å·±©¡£Çò¤Î¿åÃå»Ñ¤ÇÎ¾¼ê¤òÇû¤é¤ì¡¢¸ý¤Ë¤¯¤ï¤¨¤¿ÊñÂÓ¤¬¶»¤Î´Ö¤òÄÌ¤ë»É·ãÅª¤Ê»Ñ¤ÇºÂ¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¹¶¤á¤¿¥«¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¢¤é¤Þ¤¡～¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡©¡×¡Ö¤á¤Ã¡ª¡×¡Ö´ªÊÛ¤·¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¡¤¤¤í¤¤¤í¡×¤È¥Õ¥©¥í¥ïー¤â¤¤¤µ¤µ¤«º¤ÏÇµ¤Ì£¡£¡Ö¤µ¤¹¤¬´õ½ã¤µ¤ó¡×¤È¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Å·±©¤Ï20Æü¤Ë¡Ö³ÈÂç¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Í¡ª¡×¤È»Í¤Ä¤ó¤Ð¤¤¤Î»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢21Æü¤Ë¡Ö¤ª¤Ï¤èー¡¡»£±Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¡×¡Ö»£±Æ¤Ê¤¦¡ª¡×¡Ö¤¢¤ì¡¢¤â¤¦¿²¤ë¤Î¡©¡×¤Èµ¤·¡¢¿åÃå¤¬¤ï¤º¤«¤Ë¸«¤¨¤ë¤¤ï¤É¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë