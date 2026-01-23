¥È¥ó¥Ü±ôÉ®¡¢¥¿¥Æ°ú¤½¤Àµ¥Æ¡¼¥×¡Ö¥â¥Î¥¨¥¢¡¼CAX¡×¤Î¸ÂÄê¿·¿§¥Ü¥Ç¥£¡Ö¥â¥Î¥¨¥¢¡¼¤Ä¤áÂØ¤¨¥¿¥¤¥× ¸ÂÄê¥ß¥ë¥¯¥°¥é¥¹¡×¤òÈ¯Çä
¥È¥ó¥Ü±ôÉ®¤Ï¡¢¾®·¿¤Ç10m´¬¤Î¼ÂÍÑÇÉ¥¿¥Æ°ú¤½¤Àµ¥Æ¡¼¥×¡Ö¥â¥Î¥¨¥¢¡¼CAX¡×¤Î¸ÂÄê¿·¿§¥Ü¥Ç¥£¡Ö¥â¥Î¥¨¥¢¡¼¤Ä¤áÂØ¤¨¥¿¥¤¥× ¸ÂÄê¥ß¥ë¥¯¥°¥é¥¹¡Ë¡×6¿§¤ò1·î29Æü¤«¤é¼çÍ×¤ÊÊ¸¶ñÅ¹¡¢Ê¸¶ñ¥³¡¼¥Ê¡¼Â¾¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£¥Æ¡¼¥×Éý5mm¡¢¥Æ¡¼¥×Ä¹10m¡¢¥Æ¡¼¥×¤Ä¤áÂØ¤¨¼°¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç·Ú¤¯¾Ã¤»¤ë¥¨¥¢¡¼¥¿¥Ã¥Á¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥ë¥¯¥°¥é¥¹¡ÊMilk Glass¡Ë¤È¤Ï¡¢¿©´ï¡¢¥é¥ó¥×¥·¥§¡¼¥É¡ÊÅÅÅô»±¡Ë¡¢Áõ¾þÉÊ¤Ê¤É¤ÇÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ëÉÔÆ©ÌÀ¤ÇÆýÇò¿§¤Î¥¬¥é¥¹¹©·ÝÉÊ¡£Ãæ¿È¤¬¤Û¤ó¤Î¤ê¤ÈÆ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡¢âÁ¤·¤µ¤ò¤ª¤µ¤¨¤ë¤Ê¤É·Á¤ä¸÷¤ò½À¤é¤«¤¯¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡£1500Ç¯Âå¤Ë¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¤Ç¹â²Á¤ÊÃæ¹ñ¼§´ï¤ËÂå¤ï¤ëÀ½ÉÊ¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£19À¤µª¤«¤é20À¤µª¤Ë¤«¤±¤ÆÊÆ¹ñ¤ÇÎ®¹Ô¤·¤¿¡£
Æ±À½ÉÊ¤Ï¡¢¥ß¥ë¥¯¥°¥é¥¹¥«¥é¡¼¤ò½¤Àµ¥Æ¡¼¥×¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ËºÎÍÑ¡£½À¤é¤«¤µ¡¢¤ä¤µ¤·¤µ¤Ç»Å»ö¤ä³Ø¤Ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡£
¥«¥é¡¼Å¸³«¤Ï6¿§¡¢ÂåÉ½¿§¤Î¥ß¥ë¥¯¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¤³¤ì¤Ë¿§Ì£¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢¥ß¥ë¥¯¥Ö¥ë¡¼¡¢¥ß¥ë¥¯¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥ß¥ë¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥ß¥ë¥¯¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥ß¥ë¥¯¥°¥ì¡¼¡£
¥Ü¥Ç¥£¤ËÅÀ¡¹¤È¼ê½ñ¤É÷¥É¥Ã¥È¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë¤ò¥Ð¥¤¥«¥é¡¼¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¡£¼ê¤Ë¤·¤¿´¶¿¨¤Ç½¤Àµ¥Æ¡¼¥×¤ÎÊý¸þ¤â¼¨¤¹¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï385±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¥È¥ó¥Ü±ôÉ®¡áhttps://www.tombow.com