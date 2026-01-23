¾®ÎÓÀ½Ìô¡¢¾Ã½¡¦Ë§¹áºÞ¡Ö¾Ã½¸µSAVON¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡Ö¾Ã½¸µSAVON Luxe½Õ¤Î¤·¤¢¤ï¤»¤Õ¤ï¤ê ¤µ¤¯¤é¡õ¥ß¥â¥¶¡×¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä
¾®ÎÓÀ½Ìô¤Ï¡¢À¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤Ç¿Íµ¤¤Î¾Ã½¡¦Ë§¹áºÞ¡Ö¾Ã½¸µSAVON¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢³«²Ö»þ´ü¤¬½Å¤Ê¤ë½Õ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë2¤Ä¤Î²Ö¤Î¹á¤ê¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¾Ã½¸µSAVON Luxe¡Ê¥µ¥Ü¥ó¥ê¥å¥¯¥¹¡Ë½Õ¤Î¤·¤¢¤ï¤»¤Õ¤ï¤ê ¤µ¤¯¤é¡õ¥ß¥â¥¶¡×¤ò1·î29Æü¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
½¾Íè¤«¤é¡Ö¾Ã½¸µ¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤µ¤¯¤é¤Î¹á¤ê¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¹ØÆþ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤¯¤é¤Î¹á¤ê¤òËèÇ¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö1Ç¯Ê¬¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½Õ¤Î¹á¤ê¤ÏÀ¸³è¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶áÇ¯¡¢¹á¿å¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¹á¤ê¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¡Ö¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¡Ê½Å¤ÍÉÕ¤±¡Ë¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¤µ¤¯¤é¡×¤È¡Ö¥ß¥â¥¶¡×¤Ï³«²Ö»þ´ü¤¬Èó¾ï¤Ë¶á¤¯¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë²Ö¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢µ¨Àá´¶¤ÎÁêÀ¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È¤«¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¡Ö¾Ã½¸µSAVON¡×¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎËèÆü¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤Î¡Ö¤µ¤¯¤é¡õ¥ß¥â¥¶¡×¤Î¹á¤ê¤ò³«È¯¤·¤¿¡£
À½ÉÊÆÃÄ§¤Ï¡¢¤µ¤¯¤é¤ä¥ß¥â¥¶¤Ê¤É½Õ¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¹á¤ê¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¤ä¥Ô¡¼¥Á¤Ç¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤¿¡£ÌÀ¤ë¤¯²Ú¤ä¤«¤Ê¡Ö½Õ¤Î¤·¤¢¤ï¤»¡×¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¹á¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±À½ÉÊ¤Ë¤â¡Ö¾Ã½¸µSAVON¡×¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¡¢¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º»È¤¨¤ë¥Þ¥ë¥Á¾Ã½µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢ÂÎ½¡¦ÎÁÍý½¡¦À¸¥´¥ß½¡¦¥È¥¤¥ì½¤Ê¤É²ÈÄíÆâ¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥ª¥¤¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¾Ã½¤Ç¤¤ë¡£¤ª¤¦¤Á¤ÎÃæ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¶õ´Ö¤ò¾Ã½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½Õ¤é¤·¤¤¤µ¤¯¤é¤È¥ß¥â¥¶¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ë¡£
¤ä¤ï¤é¤«¤Ê½Õ¤ÎÆüº¹¤·¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¥ã¥Ã¥×ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¿§Ì£¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£¹á¤ê¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎ¾Êý¤«¤éÌÀ¤ë¤¤½Õ¤Î¿·À¸³è¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
ËÜÂÎ¡§500±ß
¤Ä¤áÂØÍÑ¡§450±ß
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇÊÌ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¾®ÎÓÀ½Ìô¡áhttps://www.kobayashi.co.jp